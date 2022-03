Gemeente start procedure op voor wijziging van bestemming van zones voor twee bedrijven

Het gemeentebestuur heeft de procedure opgestart voor de opmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen voor houtzagerij Ryckeboer in Leisele en voor Minipri nv in Oeren. Het doel is de toekomst van beide locaties voor hun huidige eigenaars te faciliteren.

Houtzagerij Ryckeboer op het kruispunt van de Izenbergestraat en de Kerselaarstraat is een familiebedrijf dat 101 jaar geleden door wijlen Julien Ryckeboer werd opgericht. Zoon Remi en kleinzonen Bernard en Guido kwamen achtereenvolgens in de zaak. Echter, Bernard wordt in mei 64 jaar en broer Guido in september 70. Onder hun kinderen zijn er geen opvolgers en dus keken de broers de voorbije jaren uit naar een overnemer buiten de familie, een zoektocht die weinig respons opleverde.

“We hebben inderdaad drie jaar uitgekeken naar een ondernemer om ons bedrijf over te nemen”, vertelt zaakvoerder op rust Bernard Ryckeboer. “Wij kochten bomen aan om ze nadien in Leisele te verzagen. Honderd jaar geleden had elk dorp zijn eigen zagerij. Die tijd is uiteraard voorbij. Vooral de aankoop van de bomen is een wereld apart. En de concurrentie vanuit China is groot.”

Tijdelijke situatie

“Vorig jaar zijn we dan toch op twee ondernemers gevallen: Pieter Orbie en zijn vennoot Jeroen Roos uit Oudenaarde. Sinds juli 2021 runnen zij de houtzagerij. Ze namen ons machinepark, de voertuigen, ons klantenbestand, kortom de hele vennootschap over. Alles, behalve de grond en de gebouwen. De situatie is maar tijdelijk. In het najaar verhuizen ze alles naar hun gloednieuwe houtzagerij in Ronse. Dan komt hier de site leeg te staan.”

“Heel vroeger was dit landbouwzone, maar onder burgemeester Liefooghe gebeurde aan de hand van een BPA een bestemmingswijziging naar ambachtelijke bedrijvigheid in de houtsector. Wij zijn dus niet zonevreemd! Maar om de site een pak meer toekomstmogelijkheden te bieden, hebben wij de gemeente gevraagd om de bestemming te verruimen naar ambachtelijke bedrijvigheid. Met de mogelijkheid ook om hier meerdere bedrijven te vestigen.”

Minipri

Ook voor het bedrijf Minipri aan de Westover in Alveringem wordt een RUP opgemaakt. Dit bedrijf ligt in landbouwzone en is wel nog zonevreemd. Een bestemmingswijziging moet proberen om de huidige handelsactiviteit naar de toekomst toe te beveiligen en ook een bredere nabestemming van bedrijvigheid en/of opslag mogelijk te maken.

Vanaf vrijdag 4 maart tot en met 2 mei 2022 liggen de start- en procesnota voor alle geïnteresseerde burgers ter inzage op het gemeentehuis. (AB)