Gekende horecagezichten lanceren nieuw Young VIP-concept op Waregem Koerse: “Betaalbare netwerkformule voor jonge ondernemers”

Waregem Koerse slaat de handen in elkaar met de gekende jonge horecagezichten Maxim Declercq en Laurent Van Parys. Die organiseren tijdens de hippische hoogmis op dinsdag 29 augustus een nieuwe Young VIP-formule. “We creëren een betaalbaar concept met een losse sfeer op het middenplein”, klinkt het.

There is no business like Waregem Koerse business. Dat weten de jonge ondernemers Laurent Van Parys en Maxim Declercq maar al te goed. De twee vrienden baten sinds vorig jaar bar en feestlocatie De Porcherie aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve uit en organiseerden eerder events zoals de Beatrun, Oktoberfest Wevelgem en Young VIP Dwars door Vlaanderen. Met KUB Koercheval trapten ze bovendien al drie keer het Waregemse drafseizoen op gang.

De hippodroom kent dus geen geheimen meer voor de heren. Op de laatste dinsdag van augustus organiseren ze er een nieuw Young VIP-concept. “Dat initiatief komt er door de toenemende vraag naar betaalbare netwerkformules voor startende ondernemers en young professionals. Waregem Koerse is namelijk dé jaarlijkse hoogmis van het netwerken in onze streek”, vertelt Maxim.

Met hun event mikken ze op jonge ondernemers tussen de 20 en 35 jaar. “Ze genieten enerzijds van de spectaculaire paardenkoersen en anderzijds krijgen ze de mogelijkheid om nieuwe gelijkgestemden te ontmoeten.”

Willy Naessens

“Samen business doen is waar Waregem Koerse voor staat”, pikt CEO Bram Vandewalle in. “Met meer dan tien partnerbedrijven die al twintig jaar of langer betrokken zijn, begrijpen we dat return on investment essentieel is. Daarom willen we nu ook kansen bieden aan jonge ondernemers.”

De Young VIP-formule strijkt neer op het middenplein, waar ook Willy Naessens zijn tent en de VIP Clubhouses gevestigd zijn. “Dit jaar wordt er een gezellige stretchtent opgericht met prachtig zicht op de renbaan”, weet Laurent. “De bedoeling is om een losse sfeer te creëren met onder meer een zomerse barbecue voor de start van de wedstrijden.”

Tafels bestellen

“De nadruk ligt bewust op een betaalbare formule. De Young VIP kost dit jaar slechts 95 euro, zonder btw. Er kunnen tafels van vier of acht personen besteld worden, door zowel firma’s als particuliere young professionals.” (LV)