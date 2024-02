Gekende dagbladhandel Charade in Kortrijk zoekt overnemer

Steven Caulier (48) en Stijn Vannieuwenhuyze (36) namen een drietal jaar geleden Charade over. De dagbladhandel in de Loofstraat bestaat reeds meer dan 50 jaar en is een begrip in Kortrijk. “Helaas moet ik tot mijn spijt om medische redenen afscheid nemen van de zaak”, zegt Stijn die zorgt voor de dagelijkse werking van de dagbladhandel.

Op drie jaar jaar tijd bouwde Stijn dagbladhandel Charade uit tot een bloeiend service punt in het hart van de Doorniksewijk. Nu moet hij noodgedwongen kiezen voor een andere richting in zijn carrière. Stijn blijft de dagdagelijkse werking garanderen, wil het serviceniveau blijven aanhouden tot er een geschikte overnemer is gevonden. “De dagbladhandel heeft een enorm potentieel. De winkel heeft een heel groot vast klantenbestand wat een extra aanbod van diensten ten goede komt. En niet te vergeten, nabij de winkel worden 500 nieuwe woningen ontwikkeld, wat terug een enorm potentieel vormt voor de verdere groei van de zaak.”