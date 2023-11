Geka Kaas uit Moorslede is al twintig jaar een vaste waarde op de Zesdaagse van Gent

Voor de twintigste keer verzorgde het Moorsleedse bedrijf Geka Kaas mee de catering op de Gentse Zesdaagse. “Je hebt de Gentse Feesten in de zomer, de Zesdaagse is de overdekte versie in november. We zijn er altijd graag bij”, klinkt het.

Wie een bezoek brengt aan de Gentse Wielerzesdaagse heeft ongetwijfeld al gemerkt dat Gerry Samyn en zijn team van Geka Kaas er inmiddels een vaste waarde zijn. “Vroeger deden we onder andere de catering van de Ronde van België en de Eneco Tour. Plots kregen we de vraag of ook wilden meehelpen om de VIP’s van de Gentse Zesdaagse een onvergetelijke avond te bezorgen”, begint Gerry zijn verhaal.

Ruim twintig jaar geleden schoven de bezoekers aan het wielerfestijn voor het eerst aan bij de stand van Geka Kaas. De voorbije jaren zagen we de Zesdaagse erg groeien. Het is een echt volksfeest. Je hebt de Gentse Feesten in de zomer, de Zesdaagse is de overdekte versie ervan”, aldus Gerry.

Grote Prijs Geka Kaas

In het verleden sponsorde Geka Kaas één van de deelnemende teams. “Dat is nu niet meer mogelijk, maar de Grote Prijs Geka Kaas wordt tijdens de Zesdaagse nog steeds verreden.” Van de wedstrijden zelf zien Gerry en zijn team echter niet veel. Op dat ogenblik moeten zij volop aan de slag in de VIP-ruimte. “Dagelijks werken we er met een achttal mensen. We serveren zowel warme en koude gerechten, maar ook wafels zijn bij ons verkrijgbaar.” Gerry zelf concentreert zich vooral op zijn crèmekar, waar vorige week heel wat wielerliefhebbers aanschoven voor een ijsje.

Voor Geka Kaas is de Gentse Zesdaagse het grootste evenement van het jaar. “Na die week ben je toch wel serieus vermoeid, maar we hebben nog heel zaken om naar uit te kijken. Zo is er een samenwerking met de familie Planckaert lopende en zijn we sinds de coronacrisis ook op verschillende markten te vinden. Daarnaast zijn we ook beschikbaar voor feesten en evenementen. Ik geniet er gewoon van om tussen het volk te zijn. Daarom ook kijk ik ieder jaar erg uit naar bijvoorbeeld de Zesdaagse.”