Geert en Christel nemen na 34 jaar afscheid van De Farm: “Veel buurtwinkels verdwijnen”

Op dinsdagavond 31 oktober sloten Geert Beke en Christel Devos voor de laatste keer de deuren van hun zaak De Farm in de Bruggestraat 231. Ze hielden maar liefst 34 jaar deze winkel met voedingswaren open.

Geert (59) en Christel (54) wonen in Zwevezele. Ze hebben twee getrouwde dochters en drie kleinkinderen. In 1989 begonnen ze met de winkel De Farm in de Bruggestraat, rechtover de toenmalige Aviflora en naast ’t Mennefrietje. “Toen we hier begonnen, was het de tijd van de buurtwinkels. Op iedere hoek van de straat vond je nog wel zo’n tof winkeltje”, vertelt Christel.

“Het is moeilijk geworden om als kleine zelfstandige een euro te verdienen”

“In die beginjaren hadden we maar weinig concurrentie van grootwarenhuizen, want toen bestond hier enkel de Profi en de Unic. Wij waren zelfs de enige die op zondag open waren. Vroeger stapte ons cliënteel door onze volledige winkel en namen ze veel mee, nu zijn dat vooral de tekorten. De tijd van de buurtwinkel is helaas aan het verdwijnen.”

Eigenaar

Geert en Christel konden nooit het gebouw met de parking in kasseistenen aankopen. “We vroegen wel eens om het aan te kopen, maar de eigenares wilde het nooit verkopen. We hadden nog een contract om drie jaar verder te doen, maar toen was ik nog niet met pensioen”, zegt Christel. “We besloten om een switch te maken. Voor Geert is dat geen probleem, want hij is al zes jaar slotenmaker en doet ook beveiliging van gebouwen. Het duurde meerdere maanden vooraleer we tot een beslissing kwamen. Uiteindelijk besloten we om op dinsdag 31 oktober ermee te stoppen.”

Christel en Geert beloonden de trouwe klanten met korting. “We gaan hier nog één maand werk hebben om de volledige winkel leeg te maken. Voor onze ganzen en kippen vonden we al een nieuwe thuis. Ik ben van plan om een opleiding zorglogistiek te volgen. Dan kan ik aan de slag in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. Ik moet zes maanden lang twee dagen les volgen en drie dagen stage doen.”

Inbraken

“De minder mooie momenten? Ik moet niet lang nadenken. In 1995 werd er in veertien dagen tijd twee keer ingebroken. De laatste keer reden ze zelfs met een gestolen auto binnen. Vanaf dat moment plaatsten we – op vraag van de verzekering – een slagboom voor onze ingang”, zeggen Geert en Christel.

“En de mooie momenten? Dat zijn er zoveel, zoals de drink die we gaven toen de Ringbaan was afgewerkt. Dat was zalig. In die 34 jaar bouwde ik een goede band op met veel klanten. Ik leerde hun kinderen kennen, die nadien ook langskwamen voor aankopen. Ik was het gezicht van de winkel, terwijl Geert instond voor de aankopen en de boekhouding. Mijn man had telkens de ochtendshift want hij ging naar de veiling, zette dan alles in de winkel, waarna ik toekwam.”

Veiligheidscilinders

“Ik deed het altijd graag, maar het is veel moeilijker geworden. De wetten zijn strenger, de producten veel duurder en de winstmarges daalden. De onkosten zijn groter, zoals de elektriciteitsrekening. We voelden dat we ter plaatse aan het trappelen waren. Tijdens de coronacrisis verkochten we dan wel weer goed, mede door onze thuisbestellingen. Maar daarna werd alles duurder. Het is moeilijk geworden om als kleine zelfstandige een euro te verdienen. Let op: ik stop niet omdat ik het beu ben. Moesten we eigenaar van het gebouw zijn, dan deden we zeker verder. Ik ben wel blij dat we in schoonheid kunnen eindigen, met een grote dankjewel naar ons cliënteel toe.”

Geert zal zich nog meer focussen op zijn werk als slotenmaker. Hij volgde twee jaar avondschool bij Syntra in Brugge. Hij had al ervaring, maar hij moest wel over een getuigschrift beschikken.