Geert Dangreau aangesteld als nieuwe CEO van Bluebridge

Geert Dangreau heeft de fakkel overgenomen van Carl Devos als CEO van Bluebridge. De nieuwe CEO is van plan om Bluebridge in Oostende verder uit te bouwen als dé ontmoetingsplaats voor spelers actief in de blauwe economie.

De voorbije jaren was Carl Devos – politicoloog, professor en ambassadeur van UGent in West-Vlaanderen – CEO ad interim van Bluebridge. Dit incubatie- en innovatiecentrum is het kloppend hart van Ostend Science Park, het West-Vlaams wetenschapspark met focus op blauwe economie. Carl Devos blijft ook nog betrokken bij de site als CEO van Ostend Science Park.

“Bluebridge richt zich zowel op start-ups en bedrijven als op kennisinstellingen, publieke partners en andere particuliere organisaties die actief zijn in de blauwe economie. We bieden onder meer kantoorruimte met bijhorende dienstverlening aan voor ondernemers”, vertelt kersvers CEO Geert Dangreau.

Workshops

“Met een aantal recente gerichte investeringen in betere accommodaties voor netwerkmomenten, opleidingen en vergaderingen, positioneren we Bluebridge ook als dé ontmoetingsplek voor alle actoren uit de blauwe economie. De komende weken staan er verschillende evenementen gepland zoals nieuwjaarsrecepties, workshops over offshore energie en bezoeken van delegaties uit de Baltische Staten en de Verenigde Staten. Dit doet alvast het beste vermoeden voor het prille werkjaar 2024.”

Geert Dangreau neemt de rol als CEO van Bluebridge op vanuit zijn hoedanigheid van directeur Kenniseconomie & Internationalisering bij POM West-Vlaanderen. Hij heeft heel wat ervaring met de uitvoering van het West-Vlaams economisch beleid.

Drones

Jarenlang zet hij al mee de lijnen uit van de werking van Fabrieken voor de Toekomst. Hiermee stimuleert POM West-Vlaanderen innovatie bij ondernemers binnen toonaangevende industriële sectoren, waaronder de blauwe economie. Zo was Geert Dangreau de stuwende kracht achter de realisatie van Blue Accelerator (testplatform op zee) en recenter Drone Dock, een innovatie- en democentrum voor drones in Oostende.

Binnen Bluebridge wil Geert Dangreau de dynamiek verder versterken en als open huis een nog breder scala aan bedrijven en organisaties verwelkomen. “Op het vlak van maritieme industrie en digitalisering liggen er nog grote opportuniteiten. Ik geloof ook sterk in het inzetten van autonome vlieg- en vaartuigen binnen offshore omgeving. Bluebridge zal verder gespecialiseerde trainingen huisvesten als een essentieel onderdeel van de uit te rollen communitywerking. We willen op korte termijn meer bedrijven, studenten en onderzoekers verwelkomen bij Bluebridge”, vat Geert samen.