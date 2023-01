Drie maanden geleden hebben Hans Stul (59) en zijn vrouw Nancy Bultynck (54) na 31 jaar noeste arbeid een punt gezet achter hun bekende slagerij aan de Rijksweg. Even zag het ernaar uit dat het helaas einde verhaal zou worden voor een slagerswinkel op de wijk, maar geen vrees: Sint-Henricus valt niet zonder vlees. Drie jonge maar ervaren slagers uit Hooglede zullen in het pand van Hans en Nancy een splinternieuwe slagerij uitbouwen.

Dat trio bestaat uit de broers Lukas (27) en Pieter-Jan (23) Hillewaere en Lucas’ partner Fien Tilleman (23). In augustus 2020 zijn ze met succes in het centrum van Hooglede met een beenhouwerij gestart en nu nemen ze er een tweede vestiging bij, op Sint-Henricus dus. Allen hebben een slagersopleiding gevolgd. Het is de bedoeling dat Pieter-Jan het gezicht van de winkel in Hooglede blijft en dat Fien dat van de zaak op Sint-Henricus wordt. Ze zal na de bouwwerkzaamheden samen met Lukas boven de nieuwe slagerij aan de Rijksweg komen wonen. “Nancy en ik hebben ons pand verkocht en zijn bijzonder blij dat er een beenhouwerij zal blijven bestaan”, zegt Hans Stul. “Dat was mijn hoop en droom.”

We zijn blij dat Hans en Nancy zo achter ons staan

Pop-upslagerij in chalet

De nieuwe winkel wordt aanzienlijk groter dan die van Hans en Nancy. Zoiets realiseer je niet in een handomdraai en dus zal de slagerij ten vroegste tegen september kunnen opengaan. Om de komende maanden te overbruggen en de bevolking toch de kans te geven om vers vlees, charcuterie en kant-en-klaargerechten te kopen, heeft Hans ten voordele van Lukas, Fien en Pieter-Jan een plannetje bedacht. Pal aan de overzijde van het pand aan de Rijksweg bevindt zich al vele jaren een perceel braakliggende grond, dat eigendom van de Kerkfabriek is. Daarop zal een chalet geplaatst worden, die tegen eind februari moet opengaan en als pop-upslagerij zal dienen. “Daarvoor hebben de stad, Stedenbouw, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en uiteraard het kerkbestuur de toestemming gegeven”, aldus Hans. “Mochten de bouwwerkzaamheden aan de slagerij wat vertraging oplopen, dan kan de chalet tot eind het jaar blijven staan. Een ideale oplossing. Nancy en ik zijn uiteraard geen betrokken partij meer, maar de broers Hillewaere en Fien weten dat ze onder alle omstandigheden op ons kunnen rekenen om een handje toe te steken. En zeker om reclame te maken voor hun zaak. Jonge, ondernemende mensen verdienen onze steun.”

“We zijn blij dat Hans en Nancy zo sterk achter ons staan”, zegt Lukas. “We zullen een aantal van hun specialiteiten blijven verkopen. We hebben er alle vertrouwen in dat ons nieuwe project op Sint-Henricus zal lukken. Onze slagerij wordt ruim, modern en handig voor de klanten.”

Rundsvlees van bij papa

De familie Hillewaere heeft al meerdere slagers in de rangen gehad, onder meer de opa van Pieter-Jan en Lukas. Die had ooit een beenhouwerij op Sint-Jozef in Hooglede, beter bekend als De Geite.

Willy Tilleman, de vader van Fien, kweekt op zijn boerderij in Lapscheure runderen voor de vleesproductie. “We halen bij papa ons rundsvlees“, zegt Fien. “Kwaliteit verzekerd! Je proeft dat die dieren op een niet-geforceerde manier gefokt worden.”

Fien heeft na haar secundaire slagerstudies aan Ter Groene Poorte in Brugge nog een zevende specialisatiejaar traiteur gevolgd. Zij bereidt de meeste kant-en-klaargerechten voor de slagerij. Lekker en vers.

Info: www.beenhouwerij-hillewaere.be