Geen opvang? Waregems bouwbedrijf laat werknemers hun kinderen meenemen naar het werk

Niet simpel om in de laatste vakantieweek nog opvang te vinden voor de kinderen? Voor de werknemers van de Waregemse projectontwikkelaar ION speelt het niet. Naar jaarlijkse gewoonte mochten de kinderen maandag mee naar het werk.

Het is al de derde keer dat ION, dat zijn hoofdkwartier in de Vredestraat heeft, de opvangdag op het werk verzorgt. Babysitters, kinderbegeleiders en een clown entertainden de kinderen de hele dag, terwijl hun ouders zich zorgeloos op hun werk kunnen focussen. “We zien het eigenlijk een beetje als een alternatief voor een familiedag”, zegt Lies Van Biervliet van de personeelsdienst. “De klassieke uitstap, daar zijn we van af gestapt. Op deze manier kunnen we onze personeelsleden een handje helpen, én de kinderen leren ook het werk van mama en papa eens kennen.”

Kinderbegeleider

Kaat Haelvoet (17) werkte voor één dag mee als kinderbegeleider bij ION, waar haar vader preventieadviseur is. “Het is de tweede keer dat ik kom meehelpen’, vertelt ze. “Ik vind het fijn om het werk van mijn papa eens te zien. De enige andere keer dat ik hier langskwam, was toen er een brandalarm vals alarm gaf en mijn papa de oorzaak moest zoeken. Zelf zit ik ook in de KSA, dus ik kom hier met plezier een handje toesteken. Straks volgen er knutsel- en kookactiviteiten en in de namiddag staat de speelbus op het programma.”

Tussendoor konden de kinderen een bezoekje brengen aan de werkplek van hun ouders en gezellig samen lunchen. In totaal waren er net geen 30 kinderen van ION-werknemers aanwezig. (PNW)