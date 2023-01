Geen Mercedes op Autosalon van Brussel, dan lanceert Group Ghistelinck uit Waregem nieuw concept: “Le Bistro de Paul is toegankelijk voor iedereen”

Baguettes, ovenverse croissants en een verfijnde koffie met Franse chansons op de achtergrond. Neen, het gaat niet om een heerlijk terrasje in de Franse hoofdstad maar de showroom van Mercedes concessiehouder Ghistelinck in Waregem. Met het unieke concept vullen ze de leegte van het automerk op het Brusselse autosalon in.

Het Autosalon van Brussel, het jaarlijkse feestmoment voor de autosector, staat in de startblokken. Opvallende afwezige dit jaar is het Duitse Mercedes, dat voor het eerst het mekka van de vierwielers aan zich voorbij laat gaan. “Tijden veranderen en dus moest ook Mercedes gaan nadenken over hun deelname”, verduidelijkt Vincent Yserbyt.

De CEO van Group Ghistelinck, één van de grootste concessiehouders van het merk met vertakkingen tot zelfs over de landsgrenzen heen, wilde de liefhebbers van het automerk niet in de kou laten staan. “Het algemene idee van Mercedes was dat we een investering in dergelijk salon anno 2022 nog moeilijk kunnen verantwoorden. Het kost al snel 600.000 euro per dag om er aanwezig te zijn en het salon duurt tien dagen. De klanten van vandaag zijn trouwens ook erg goed geïnformeerd en gebruiken massaal het internet om inspiratie op te doen. Een bezoek aan het autosalon verdwijnt daarom naar de achtergrond. Met Ghistelinck proberen we de klanten hier dan ook een unieke ervaring te bezorgen, zonder de drukte van een grote beurs.”

Parijse bistro

Die unieke ervaring komt in de vorm van een Parijse bistro, die middenin de showroom werd neergepoot. “Le Bistro de Paul, met een duidelijke verwijzing naar de stichter van het bedrijf, Paul Ghistelinck”, lacht Vincent. “De man werd 100 jaar geleden geboren en heeft de concessie op de internationale kaart gezet. We kozen voor een Parijse toets want dat voelt gewoon sympathiek en misschien zelfs romantisch aan. Het is trouwens vrij toegankelijk voor iedereen, of bezoekers nu met een Mercedes rijden of niet. Gans de maand januari kan men in Le Bistro de Paul terecht. Een ontbijt met croissants, een lunch met een quiche of een apero met kaasplank? Het wordt met een glimlach geserveerd. Daarvoor doen we trouwens beroep op professionals uit de horecabranche want van het runnen van een bistro hebben we geen kaas gegeten.”

Wat er na januari met de bistro zal gebeuren? Daar blijft Vincent mysterieus over al laat hij zich toch ontvallen dat het niet meteen zal verdwijnen. “De Parijse sfeer zal in januari misschien wel vertrekken, maar de bistro is via een modulair systeem opgebouwd”, sluit hij af. “Het idee werd ondertussen al erg goed onthaald dus zal het zeker nog een rol blijven spelen. Misschien kunnen we het aanpassen naar speciale gelegenheden zoals de voorstelling van een nieuw model of de Olympische Spelen? De toekomst zal het uitwijzen, meer dan voldoende redenen dus om van tijd tot tijd onze showroom te bezoeken.”