Geen buitenaardse wezens, wél licht van serres boven Oostkamp

Heel wat mensen uit de regio Oostkamp – Zedelgem merkten donderdagnacht een opmerkelijke paars-roze gloed aan de hemel op. Intussen blijkt het te gaan om een technisch defect bij de groeiverlichting in de serres van de grote aardbeienkwekerij van de familie Deguffroy langs de Vliegweg in Oostkamp.

“Vallen de Russen aan? Landen de Teletubbies…?”: het is maar een greep uit de, in dit geval ludieke, opmerkingen op sociale media over de paars-roze gloed die de voorbije nacht zichtbaar was aan de hemel in Oostkamp en een deel van Zedelgem. Het was dan ook wel een indrukwekkend schouwspel.

Van aardbeienkwekerij

In een aantal reacties werd erop gewezen dat het opmerkelijk licht afkomstig was van de grootschalige aardbeienkwekerij van de familie Deguffroy langs de Vliegweg in Oostkamp. Maar dat wilden we natuurlijk zelf wel even checken.

“Dat licht is inderdaad afkomstig van onze aardbeienkwekerij”, bevestigt Chris Deguffroy. “Maar het is helemaal niet de bedoeling dat dit voor iedereen zichtbaar is. Een technisch defect aan het systeem van de groeiverlichting die we ‘s nachts inschakelen is hiervan de oorzaak. Normaal gezien moeten er schermen automatisch dichtgaan zodat dit licht niet naar buiten kan schijnen. Maar intussen is het euvel verholpen. Het probleem zal zich niet meer voordoen.”