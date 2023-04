Gedupeerden stappen naar politie, curator onderzoekt hoe groot schuldenberg van Sua Casa is: “Alle klanten worden eerstdaags gecontacteerd”

De ondernemingsrechtbank heeft Guy Delabie en Johan Vynckier aangesteld als curatoren om het faillissement van Sua Casa af te handelen. Zij zullen eerstdaags alle klanten van de bouwpromotor contacteren om de financiële situatie van het bedrijf in kaart te kunnen brengen: “Pas daarna zullen we zien hoeveel er overblijft om alle schuldeisers uit te betalen”, aldus meester Vynckier.

Het eerste gesprek met zaakvoerder Pieter M. moet nog plaatsvinden, laat curator Vynckier weten. Het faillissement van Sua Casa werd deze week uitgesproken, net nadat bijna 40 klanten naar de pers stapten met horrorverhalen over de zogenaamde wanpraktijken van het bedrijf. Intussen heeft het parket van West-Vlaanderen een onderzoek geopend om na te gaan of er effectief strafrechtelijke inbreuken hebben plaatsgevonden.

Individuele dossiers

In tussentijd kregen de curatoren wel al de papieren die werden neergelegd voor het faillissement van het bedrijf voorgeschoteld. “We zien natuurlijk meteen dat er een aantal schuldeisers zijn en we weten dat het bedrijf te maken heeft met een aantal onafgewerkte bouwwerven. Hoe groot de schuldenberg precies is, daar hebben we momenteel nog geen zicht op”, meent Johan Vynckier.

“We hebben nog geen idee hoeveel geld er zal overblijven nadat de prioritaire schuldeisers werden uitbetaald”

De afgelopen dagen verzamelden 37 gedupeerden zich om klacht in te dienen tegen Sua Casa. De meeste onder hen beweren dat ze veel te veel voorschotten hebben betaald voor de werken die werden uitgevoerd. Of dat echt zo is, zullen de curatoren de komende dagen onderzoeken.

“We gaan overal langs gaan en elk dossier individueel behandelen. Wat werd er betaald, en wat staat er: op die vragen moeten we een antwoord krijgen. Daarna zullen we ook geval per geval beslissen of we nog werken laten uitvoeren in het kader van het faillissement. Als er bijvoorbeeld nog een paar afwerkingen nodig zijn om de eindfactuur te kunnen uitsturen naar een klant, dan is het mogelijk dat we dat nog zullen doen om extra centen binnen te brengen”, klinkt het. (lees verder onder de afbeelding)

Of de gedupeerden die werkelijk te veel geld hebben betaald op een compensatie mogen rekenen? “We hebben nog geen idee hoeveel er zal overblijven nadat de prioritaire schuldeisers – zoals de fiscus en de bank – werden vergoed. Gelukkig had Sua Casa slechts één personeelslid, dus ik ga niet volledig uitsluiten dat de slachtoffers nog iets krijgen. Maar een hoera-verhaal is het zeker niet.”

Benadeelde partij

Blij wordt Corine Heyse uit Middelkerke niet van dit nieuws. Zij is de vrouw die een kleine maand geleden alle gedupeerden van het bouwbedrijf samenbracht. Corine stapte intussen al naar de politie om zich als benadeelde partij op te stellen in het onderzoek, aan het parket bezorgen de gedupeerden binnenkort hun relaas van de feiten.

“De eindfactuur hebben we al gekregen, maar ons huis werd niet eens opgeleverd”

“Redelijk snel na de starten van de werken hadden wij door dat we te maken hadden met een ongeorganiseerd zaakje. Maar mijn man en ik zijn vijftigers, wij hebben ons niet snel laten intimideren en gingen niet in op de vraag om hoge voorschotten te betalen. Na twee jaar miserie, slechte communicatie, advocaten, hoge facturen en aangetekende brieven zijn zijn we zonder oplevering in ons onafgewerkte pand gaan wonen. Boven zijn er vochtproblemen, onze trap is niet af, we hebben nog steeds geen deuren… De eindfactuur hebben we uiteraard wel al gekregen, maar die betalen we niet.”

Cash onder tafel

Door een negatieve beoordeling op de Facebookpagina van Sua Casa te plaatsen kwam Corine in contact met andere klanten die een gelijkaardige ervaring hadden. Druppelsgewijs stroomden er steeds meer getuigenissen binnen, intussen zijn ze met 37. (lees verder onder de Facebookpost)

“Onze ervaring verbleekt naast sommige verhalen. Jonge mensen die hoge voorschotten betaalden en nu met een ruwbouw achterblijven waar ze niet eens in kunnen wonen. Pieter M. (de zaakvoerder, red.) stelde iedereen voor om cash onder tafel te geven, om de 21% BTW te omzeilen, sommigen zijn daar op ingegaan en staan nu met hun rug tegen de muur. Ik begrijp dat hoor, op een bepaald moment doe je uit wanhoop alles om de werken vooruit te zien gaan”, aldus Corine.

“Wij zijn vijftigers en hebben ons niet laten intimideren om hoge voorschotten te betalen. Maar ik begrijp dat jonge koppels dat uit wanhoop wel hebben gedaan. Zij zitten er nu écht door.”

“Daarnaast loog één van de zaakvoerders over het feit dat hij architect zou zijn. Een jaar nadat ik dit had nagevraagd bij de Orde van Architecten kwamen we te weten dat dit een regelrechte leugen is. Wie heeft die plannen dan getekend? Zijn de huizen wel stabiel? Ook met die onzekerheid blijven alle klanten achter. De schade die Sua Casa heeft aangericht reikt verder dan louter het financiële aspect: relaties staan op springen, mensen zitten met depressies thuis…” (lees verder onder de Facebookpost)

Over de aangehaalde reden voor het faillissement wil Corine nog het volgende kwijt: “Hij meent dat het bedrijf kopje onder in gegaan door prijsstijgingen die hij niet kon doorrekenen aan de bouwheren. Dat klopt niet, verschillende gedupeerden hebben facturen die aantonen dat hij dat wél heeft gedaan. Ik hoop dat het zaakje grondig wordt onderzocht, maar ook dat overkoepelde instanties en de overheid wakker geschud wordt: zorg voor hulplijnen waar bouwheren terecht kunnen als ze problemen hebben met dergelijke bedrijven. Enkel zo kun je voorkomen dat er in de toekomst nog mensen slachtoffer worden van zulke wanpraktijken.”