Gedupeerde klanten hebben nog minstens 1,2 miljoen euro te goed van Sua Casa

Anderhalve maand na het faillissement van Sua Casa dienden al 60 klanten en ondernemers een vordering in bij de curator, samen goed voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Dat schrijven verschillende media. De dossiers gaan voornamelijk over mensen die een contract waren aangegaan met Sua Casa voor de realisatie van hun nieuwbouwwoningen, maar met een onafgewerkte werf en veelal een financiële put achterblijven.

Curator Johan Vynckier moet uiteraard nog onderzoeken of de vorderingen al dan niet terecht zijn. Zoals aangekondigd zou hij al een groot deel van de werven bezocht hebben, een 15-tal zouden reeds vrijgegeven zijn. Het bedrag kan ook nog oplopen, want in principe hebben alle gedupeerden tijd tot april 2024 om een dossier in te dienen.

