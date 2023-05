GC Architecten uit Meulebeke kiest voor samenwerking met MAS Architecten

GC Architecten uit Meulebeke slaat de handen in elkaar met MAS Architecten uit Oudenaarde. Deze samenwerking zorgt voor een grotere geografische spreiding van projecten in Oost- en West-Vlaanderen, en voegt nog extra expertise toe aan het team van samen 35 medewerkers.

MAS en GC Architecten dragen een gelijkaardige visie uit, dus een samenwerking leek hierdoor een mooie kans voor beide bureaus. Dankzij de kantoren in Meulebeke, Gent en Oudenaarde zorgen ze steeds voor een sterke regionale verankering, waardoor ze altijd dicht bij de klant kunnen staan. De ambitie voor de toekomst is om verder uit te groeien tot een leidende architectuurpartner in Oost- en West-Vlaanderen.