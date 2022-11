Gault&Millau weet creaties van chocolaterie Cacaoté te smaken

In de nieuwste uitgave van de Gault&Millau-gids is chocolaterie Cacaoté opgenomen in de categorie ‘beste chocolatiers in België en Luxemburg’.

Cacaoté is het geesteskind van Tine Neirinck. “Ik startte in 2010 met Cacaoté in de Karel van Manderstraat omdat ik dan aan een carrièreswitch toe was. Ik wilde dolgraag iets met voeding doen. De neef van mijn papa, die enorm goed overweg kon met chocolade, raadde me aan een chocolaterie op te starten met de klemtoon op pralines. Ik voelde meteen dat dit me helemaal lag. Weldra werd de ruimte in de Karel van Manderstraat te klein en heb ik nu hier aan ’t Haantje mijn nieuwe stek gevonden.”

In april dit jaar kreeg Tine twee medewerkers van de Gault&Millau-gids over de vloer. “Ik was compleet verrast door hun bezoek. Ze controleerden de winkel, namen mijn creaties in ogenschouw, proefden van de pralines… Het was hen vooral voor de diverse smaken van vulling te doen. Daarna volgde het bericht dat ik opgenomen was in de Gault&Millau gids.”

Workshops

“Ik zie dit als een erkenning voor mijn inzet en mijn creativiteit. Het viel me ook op dat mijn workshops zowel voor verenigingen als voor scholen enorm gewaardeerd werden.” In de gids staat onder meer te lezen bij Cacaoté: ‘Enkele referenties trekken door hun verfijnde smaken onze aandacht waaronder deze met honing en anijs, speculaas en banaan, bloedsinaasappel en de fondant met vlierbloesem’.

Cacaoté in de Steenovenstraat 83 in Meulebeke is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 18.30 uur. Op zaterdag is de zaak open van 9.30 tot 17 uur.

(LB)