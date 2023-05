Garnaalkroketten van Krok Eat krijgen label 100% West-Vlaams

De garnaalkroketten van Krok Eat, het bedrijf van Dimitri Verrecas en Sam Lams, mogen zich voortaan 100% West-Vlaams noemen. Krok Eat kreeg dit label voor de handgemaakte kroketten met verse, onbehandelde en voornamelijk Oostendse garnalen.

Dimitri (33) studeerde handelswetenschappen en groeide op aan de Brugse vismarkt, waar zijn ouders een vishandel hebben. Daar kreeg hij, net als zijn vriend Sam (33), de liefde voor garnalen. “Kort na onze studies begonnen Sam en ik met de foodtruck KrokEat. Door de positieve reacties op onze garnaalkroketten besloten we toen om de stap te zetten naar een eigen bedrijf. We vonden in de Oudenburgse Mariastraat 9 de ruimte voor een productieatelier”, klinkt het. “Door onze expertise in het vissegment serveren we het beste uit onze zee. Als uithangbord en specialiteit zetten we onze zelfbereide garnaalkroketten op nummer 1. We zijn dan ook heel trots dat we nu het label 100% West-Vlaams krijgen”, zegt Sam.

“Dit label is een erkenning voor ons kwalitatief product, nog volledig handgemaakt. Wij gaan bewust niet voor massaproductie. Daarom is het belangrijk om altijd op voorhand je bestelling door te geven. Dat kan via 0494 56 54 14 of via Sam op 0499 61 63 55 of info@krokeat.be.”

Je kan bestellen aan huis binnen de 30 kilometer van Brugge of Oostende, of afhalen in de Mariastraat. Dat kan op vrijdag van 7.30 uur tot 10 uur. Krok Eat maakt garnaalkroketten van 60 (3,25 euro per stuk) en 80 gram (4,30 euro per stuk. Daarnaast kan je er ook garnaalballetjes (17 euro voor 20 stuks) bestellen.

Met de foodtruck Krok Eat verzorgen Dimitri en Sam babyborrels over huwelijken tot grote personeelsfeesten. (LIN)