Garagist en rallyrijder William Devos (67) gaat na halve eeuw met pensioen: “Rallyprestaties waren goeie reclame”

Nu William Devos (67) zijn garage langs de Moeskroenstraat in Rekkem overlaat, betekent dat voor heel wat Rekkemnaars afscheid van een monument. Zowat een halve eeuw repareerde de getalenteerde rallyrijder er voornamelijk Toyota’s. “Devos en Toyota, dat was tot ver gekend.”

Met zijn werkplunje nog aan, vraagt hij om nog even te wachten. Eerst nog de gasveer van de kofferbak van mevrouw even bekijken. Nochtans is William Devos (67) al van zondag 1 december met pensioen, maar hij kan het niet laten. Nog eventjes helpen. Auto’s repareren, het is evenveel hobby als werk, zal al snel blijken.

Maar aan dat werk komt nu na net geen 50 jaar een einde. Het tijdperk van garage Devos langs de Moeskroenstraat is over, nu William de garage overlaat aan Bill Cars. De hobby, die blijft. “Nu ik met pensioen ga kan ik meer sleutelen aan mijn oldtimers”, blikt hij al vooruit. “Of af en toe een toertje met de moto. Genieten van de vrije tijd met mijn vrouw. En de zes kleinkinderen rondvoeren natuurlijk.”

De liefde voor de auto werd er met de paplepel ingegoten. Vader André startte met een garage aan de Croisé om midden jaren zestig te verhuizen naar de huidige stek. “In 1967 werd hij een van de eerste Toyota-dealers van het land”, vertelt William. Een goeie keuze. “Complete en betrouwbare auto’s voor niet al te veel geld. We moesten geen reclame maken, dat deden de klanten.”

Camping

Na zijn studies elektromechanica aan het VTI in Menen en zijn legerdienst stapte William mee in de zaak. Hij mocht kiezen om zijn vaders camping in de Ardennen uit te baten of zijn garage over te nemen. Zo kwam het dat William vanaf 1980 zaakvoerder werd van het autobedrijf. Ook zijn echtgenote Marijke zou de boel mee draaiende houden, niet evident met een gezin met vier kinderen.

De service en de degelijke wagen zorgden voor goeie reclame, maar William, die ook een goeie verkoper was, zorgde ook zelf voor extra publiciteit. De Rekkemnaar was namelijk een meer dan begenadigd rallyrijder. Hij won drie keer de rally van Wervik, evenveel keer die van Tielt en kroonde zich verschillende keren tot provinciaal kampioen. In 2001 werd de garagist met zijn Toyota Celica Belgisch kampioen.

Een hele prestatie, want met grote namen als Pieter Tsjoen en Patrick Snijers was de concurrentie niet min. De manier waarop gaf het nog extra glans. “We deden alles zelf van service tot onderhoud. Van A tot Z bouwden we de wagen helemaal zelf op. Door de goeie prestaties was dat goeie reclame. Toyota en Devos werd zo tot ver gekend. Ze kwamen van Tielt en Gent om hun auto hier te repareren.”

Klantenbestand

Een Toyota had dan ook geen geheimen meer voor William. “Eigenlijk was een gewone auto zo standaardwerk geworden. Ik kende alles rats van buiten. Ik begon zelfs zelf dingen te veranderen om de wagen te verbeteren.”

Het typeert de kunde en de service, wat resulteerde in een trouw klantenbestand. “We hebben veel bedankjes gehad. Onze wijnkelder zal alleszins niet aangevuld moeten worden deze feestdagen”, glimlacht William. Die trouw was er overigens niet enkel bij de klanten. “Twee van onze personeelsleden werkten hier respectievelijk 39 en 40 jaar. Dat wil ook wat zeggen.”

Het gebouw blijft functioneel dankzij een snelle overname, maar nu komt er dus een einde aan het verhaal van Garage Devos. Opvolging was er niet. “Ik heb vier dochters en die werken allemaal in de zorggerelateerde sector. En mijn kleinkinderen? Dan zou ik nog 20 jaar moeten werken. Dat zou misschien van het goede teveel zijn.” (JDW)