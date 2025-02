Garagebedrijf Auto’s Boone K van bekende rallypiloot Kurt Boone verhuist naar Kortrijk: “De vergunning voor een nieuwe garage in Lo-Reninge raakte helaas niet in orde”

Kurt Boone (35) opende op maandag 10 februari zijn nieuwe garage in Kortrijk. Auto’s Boone K was acht jaar gevestigd langs de Veurnesteenweg in Pollinkhove, maar die gebouwen werden door de Vlaamse overheid onteigend voor de heraanleg van de N8. “Ik ben blij dat ik uiteindelijk een nieuwe locatie heb gevonden”, zegt Kurt Boone, die vorig jaar nog uit de bus kwam als de Krak van Lo-Reninge.

Kurt Boone was van kinds af aan al geïnteresseerd in auto’s. Hij studeerde automechanica aan het VTI in Poperinge en deed enkele jaren ervaring op in de garagesector. Sinds begin 2015, dus al ruim tien jaar, is hij volledig zelfstandig. In 2017 kocht Kurt Boone de toenmalige garage Wyffels langs de N8 in Pollinkhove. Hij bouwde die uit tot een bloeiende zaak met naam en faam in de ruime regio. Maar in 2021 kreeg de autohandelaar te horen dat zijn gebouwen zouden worden onteigend en gesloopt in het kader van de heraanleg van de N8. Op dat kruispunt van de Lindestraat met de Veurnesteenweg komt namelijk een kruispunt met verkeerslichten.

Geen vergunning in Lo-Reninge

Een nieuwe locatie in de buurt om de zaak verder te zetten was echter vlug gevonden, maar de euforie sloeg al snel om. “De nodige vergunningen voor de bouw van een nieuwe garage raakten maar niet in orde”, zucht Kurt. “We zaten verschillende keren met het stadsbestuur en de provincie rond de tafel, gingen meermaals tegen de vergunningsweigeringen in beroep, maar het haalde allemaal niets uit. Ik voelde me ook niet gesteund door het stadsbestuur. Het was een zenuwslopende periode met veel slapeloze nachten. Ik wilde heel graag in Lo-Reninge blijven, want ik heb de zaak daar van nul uit de grond gestampt.”

“Ik zal ongetwijfeld klanten verliezen, maar ik ben ervan overtuigd dat er ook nieuwe klanten zullen bijkomen”

Ook een zoektocht naar beschikbare industriegrond in de ruimere regio draaide op niets uit. Maar opgeven stond niet in Kurt zijn woordenboek en uiteindelijk vond hij een geschikt pand langs de Marksesteenweg 23 in Kortrijk, waar op maandag 10 februari Auto’s Boone K 2.0 de deuren opende. Dat betekende wel een verhuizing van het landelijke Lo-Reninge naar de stad Kortrijk. “Ik ben blij dat ik uiteindelijk een nieuwe locatie heb gevonden”, klinkt Kurt Boone opgelucht.

Gespecialiseerd in jonge Duitse merken

“Het is natuurlijk een stuk verder voor de klanten, maar gelukkig maken er heel wat mee de overstap naar Kortrijk. Ik zal ongetwijfeld ook klanten verliezen, maar ik ben ervan overtuigd dat er ook nieuwe klanten zullen bijkomen. Nog voor we officieel de deuren openden in Kortrijk, verkocht ik hier al enkele auto’s. Dat geeft me een goed gevoel. Wij zijn gespecialiseerd in jonge Duitse merken van de eerste eigenaar, maar we hebben dikwijls ook andere merken in stock”, klinkt het.

“Nu kan ik deelnemen aan een rally in mijn eigen stad. Ik kijk er al naar uit”

“Iedere wagen wordt telkens zorgvuldig gescreend voor verkoop. We zorgen voor een persoonlijke aanpak voor onze klanten. Voor alle grote en kleine herstellingen aan de wagen kan je bij ons terecht, van zowel onderhoud tot diagnose en herstellingen van de elektronica. We hebben ook een aantal vervangwagens ter beschikking voor onze klanten.”

Rally van Kortrijk

Naast autohandelaar en garagist is Kurt Boone ook een getalenteerd rallypiloot. Zijn Mitsubishi Lancer Evo IX kreeg een mooi plaatsje in de toonzaal. De verhuizing heeft trouwens ook nog een voordeel, want met de Rally van Kortrijk heeft hij nu een echte thuisrally. “Vroeger was dat een beetje de rally van Ieper met verschillende snelheidsproeven in de regio van Pollinkhove, onder meer in Reninge”, zegt Kurt. “Maar nu kan ik inderdaad deelnemen aan een rally in mijn eigen stad. Ik kijk er al naar uit.”