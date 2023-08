Garage Thermote opent gloednieuwe wasstraat in Gullegem

De broers Jurgen en Tom Thermote hebben naast hun Mazda-garage aan de Driemasten 105 een gloednieuwe Soft Carwash geopend. Die is niet alleen uitgerust met een immense wasstraat met de nieuwste technieken. De installatie blinkt ook uit op het vlak van duurzaamheid en milieu.

Het was vader Jacques die destijds zijn garage uitbreidde met een carwash. Ruim 35 jaar en drie verbouwingen later, pakken zijn zonen uit met een wasstraat van maar liefst 41 meter. “Wij moesten derhalve naar een veel groter gebouw, met de nieuwste technische snufjes”; zegt Tom.

“Binnen de vijf tot zes minuten is een auto afgewerkt: volautomatisch, al bieden wij als extra ‘service’ nog een laatste reinigingsbeurt met de hand.”

‘Beleving’

Het maakt volgens hem dat een carwashbeurt nog meer dan vroeger een ‘beleving’ is geworden. De klant kan aan de betaalautomaat kiezen uit drie wasprogramma’s afhankelijk van zijn wensen. In de afwerkingshal kan hij bovendien de wagen ‘droog’ stofzuigen. Wie dit wenst, kan zich elk uur van de dag, zeven op zeven, aan de carwash aanbieden. Hiertoe is de installatie uitgerust met een bankkaartlezer, die ook abonnementen aanvaardt.

De twee broers zijn ook trots op de duurzaamheids- en milieumaatregelen die in de nieuwe installatie ingebouwd zijn. Zo wordt zwaarder vuil als water met zand, olieresten en zepen via de kettinggeul afgevoerd naar slibvangbekkens waar het in verschillende putten kan bezinken. Olie en vet worden opgevangen in vetafscheiders.

Recycleren water

De rest van het water gaat door naar drie beluchtingsciternes, gevuld met miljoenen sponsen kubusjes, die de bacteriën huisvesten die de andere afvalstoffen uit het vuile waswater halen. In een kelder onder de wasruimte steekt een immens waterreservoir om het gezuiverde waswater te recycleren. Voor de laatste spoeling gebruikt men (vers) regenwater.

“Je mag stellen dat wij negentig procent van ons water opnieuw kunnen gebruiken”, verzekert Tom ons. “Bovendien zijn al onze producten biologisch afbreekbaar, worden de installaties voorzien van zonne-energie en staan in de droog- en stofzuigruimte sorteerbakken voor PMD, papier en restafval.”

Hoewel de nieuwe soft carwash nog niet volledig af is, hebben de trouwste klanten al de weg naar de installatie gevonden. Een nieuwe, betere signalisatie moet zorgen voor extra reclame. “Wij hebben nu alvast nog extra plaats zat”, klinkt het bij Jurgen. (AV)