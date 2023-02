Garage Provoost uit Gistel bestaat 100 jaar: “Aan auto’s sleutelen zit bij onze familie in het bloed”

Deze maand mag Alex Provoost er eentje op drinken: de garage die door zijn overgrootvader werd gesticht, bestaat maar liefst honderd jaar. “De hele familie is bezéten van auto’s. Wie weet nemen mijn kinderen ooit zelf de zaak over”, glundert de zaakvoerder. Ook in een veranderd autolandschap houdt de garage zich meer dan staande.

Het was Oscar Provoost die in 1923 begon met de garage onder de noemer Kruiskalsijde, op het kruispunt van de Oostendsebaan, de Torhoutsebaan en de Nieuwpoortsesteenweg.

“Kijk”, wijst Alex, “hier ligt het handelscontract dat toen op 10 februari werd ondertekend in Oostende. Later nam zijn zoon August – mijn grootvader, dus – de zaak over. In 1970 werden mijn ouders Jacky en Lut zaakvoerders, en verdeelden ze Mazda-auto’s. En ik begon in 1988.”

Takeldienst

“In de absolute beginjaren werden hoofdzakelijk Chevrolets en Oldsmobiles verkocht, twee klassieke Amerikaanse merken. Maar mijn (over)grootvader beschikte ook over een gereputeerde takeldienst. (lacht) Tussen Gistel en Oostende moesten ze élke nacht auto’s van beschonken bestuurders uit de gracht halen. Ze sleepten de wagens vrij met behulp van de trekhaak aan hun camion. Dat is vandaag ondenkbaar, maar toen belden de chauffeurs gewoon zelf de takeldienst. Van alcoholcontroles of politietussenkomsten was nog geen sprake.”

Overgrootvader Oscar stichtte het bedrijf op 10 februari 1923

In 1973, onder impuls van Jacky, verhuisde de garage van huisnummer 1 naar huisnummer 2 – de overkant van het kruispunt, waar de zaak nog altijd gevestigd is. “Vroeger was dat hier een autokerkhof, maar de familie heeft van de hele hoek een mooie site gemaakt.”

Omzet, omzet, omzet

“Gaandeweg gingen we ons specialiseren in Toyota. Van 1974 tot 2010 werkten we vrijwel exclusief met dat merk. Nadien, onder de noemer van schaalvergroting en globalisering, ging Toyota op zoek naar verdelers in steden van minstens 40.000 inwoners en trachtte het grote concessies uit te bouwen. We gingen niet mee in dat verhaal van pure omzet, omzet, omzet.”

“We werken nu een stuk onafhankelijker en specialiseren ons in recente tweedehandswagens. Bij ons krijg je op jonge demowagens fabriekswaarborg en op recente tweedehandsauto’s onder de 50.000 kilometer twee jaar waarborg. Dat is in deze branche vrij uitzonderlijk. Ook een unicum: mecanicien Marc Van Stichel (60) werkt hier al veertig jaar.”

Samen offroad

“Als kinderen van een familie van garagisten groeiden we letterlijk ín de garage op. We waren bezéten van auto’s. Elke maand gingen we, samen met andere garagisten uit de regio, offroad rijden. Zo’n bijeenkomst was ook een informeel vergadermoment van gelijkgezinde autohandelaars. Ook mijn zus en haar man zitten in de autohandel, met een eigen garage in de regio Brugge. En mijn vrouw Nathalie Christiaan (48) werkt hier ook in de zaak. En wie weet, misschien stappen mijn zoon (16) en dochter (19) er op een dag ook in. Kijk, garagist zijn doe je graag of niet. Ik heb me bijvoorbeeld altijd gespecialiseerd en blijvend opleidingen gevolgd, ook in het buitenland. Ik wil vooral goede kwaliteit afleveren, waarin eerlijkheid geapprecieerd wordt, ook al is een garage uitbaten kostelijk. Daarbij zijn wij zes dagen op zeven ondernemend in een mijnenveld dat iedere zelfstandige ondernemer moet bekampen.”

De eerste vestiging van de garage, in 1923. © repro PM

“Nu, ondernemen zit in het familiebloed: mijn nonkel Hugo was oprichter van de beroemde Salons Provoost in Oudenburg.”

Overgangsfase

De autobranche ondergaat heel wat veranderingen. “Onlangs vond ik een foldertje terug van een Toyota Carina, te koop voor – hou je vast – 99.000 euro (zo’n 2.500 euro, red.). Je had er járen plezier mee. Nu kan je met moeite een deftige auto vinden voor minder dan 30.000 euro. We zitten duidelijk in een overgangsfase naar elektrisch rijden. Veel mensen die op zoek zijn naar een nieuwe auto, staan in twijfel over welk model ze moeten kopen. Het marktaandeel van elektrische auto’s is op vandaag vrij beperkt – een handvol procenten – maar dat zal uiteraard stijgen. Er is echter nog een weg af te leggen als het op onder meer bestelwagens aankomt, zeker voor zij die een hele dag van hot naar her rijden.”

“Ook garagisten moeten zich continu bijscholen en worden als het ware elektriciens of computertechnici, want auto’s worden alsmaar meer voorzien van computergestuurde snufjes. Wij blijven alvast ons ding doen – nog zeker vijftien jaar – en klanten voorzien van kwaliteit en continuïteit.”