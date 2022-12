Garage Holvoet wordt garage Detema: “Service wijzigt niet”

Vanaf 1 januari 2023 verandert de bekende Garage Holvoet in de Schoolstraat in Garage Detema. Marc De Temmerman, die er al jarenlang freelance aan de slag is, neemt het roer nu in handen. Jean-Marie Holvoet zal zich toespitsen op het administratieve luik.

De garage Holvoet, momenteel nog officieel Renault en Dacia-dealer, is een begrip in Izegem en omstreken. Huidig zaakvoerder Jean-Marie Holvoet (59) is immers al de derde generatie die er aan de slag is, goed voor in totaal 92 jaar ondernemerszin dus.

Willy’s Jeep

“Mijn grootvader Julien begon in 1930 met een garage in de Krekelstraat waarin hij gespecialiseerd was in Willy’s Jeep en Ford”, zocht Jean- Marie op. “Daarna zetten wijlen mijn vader Marcel en oom Eric Missiaen de zaak verder in de Schoolstraat.” In 1984 stapte Jean-Marie zelf in de zaak.

Al die tijd is garage Holvoet een officiële dealer van Renault geweest, later kwam daar ook Dacia bij. Hier komt nu met de jaarwisseling een eind aan. “Om de concessie te behouden moesten we verbouwingen doorvoeren, een nieuwe toonzaal bouwen en zo, iets wat we niet onmiddellijk als een meerwaarde beschouwen. Bij ons staat de klant voorop. We investeren liever daarin. Hier kennen we elke klant nog bij de voornaam.”

“We investeren liever in de klant dan in een nieuwe toonzaal”

Maar er is meer dat verandert. Garage Holvoet wordt immers garage Detema. Marc De Temmerman (41), die al een 15-tal jaar freelance aan de slag was in het Izegemse garagebedrijf, zet de zaak nu verder. “Voor mij is de tijd gekomen om een stapje terug te zetten en jongere mensen hierdoor een kans te geven. Pas op, ik verdwijn niet helemaal, ik zal nog instaan voor de administratie en ontvangst van klanten”, verzekert Jean-Marie.

“We blijven ons trouwens verder toespitsen op Renault en Dacia, maar ook andere merken zijn welkom”, neemt Marc De Temmerman over. “In 2000 ben ik freelance gestart. Al die jaren kon ik ervaring opdoen in diverse garages, kennis die mij nu uitstekend van pas komt om de klant optimaal ten dienste te staan. Sinds 2007 ben ik hier in Izegem actief.”

Band

“Van maandag tot vrijdag ben ik nu aan de slag in de Schoolstraat, ’s avonds en op zaterdag werk ik in mijn zaak in Bellegem. De klanten zijn dit trouwens nu al zo gewoon. De hoofdactiviteit blijft Renault en Dacia, maar ik bied ook mijn diensten aan voor andere merken zoals in Bellegem al het geval is.”

“Voor mij waren het boeiende jaren”, vult Jean-Marie nog aan. “Ik kon altijd rekenen op een heel trouw klantenbestand. Sommigen zijn hier zelfs al 40 jaar klant waardoor onze band niet louter zakelijk meer was. Met Marc zitten ze opnieuw voor jaren goed”, besluit Jean-Marie.

