Garage Devisch neemt Garage Degroote over

Garage Devisch, vooral bekend als Hyundai-dealer, neemt op 1 januari 2025 de voormalige Opel-garage Degroote in de Kolvestraat in Brugge over. Het team van Devisch in Oostkamp zal verhuizen naar de grotere site van Degroote. “Dezelfde vertrouwde gezichten blijven in dienst”, klinkt het.

Garage Devisch, met hoofdvestiging in Eernegem, laat weten van vanaf 1 januari 2025 nu ook Garage Degroote in Brugge over te nemen. Het verhaal van Devisch startte in 1903 in Eernegem waar de familie Devisch een eerste autogarage opstartte. Devisch is vooral bekend als Hyundai-dealer maar biedt ook andere merken en tweedehandswagens aan. Naast de hoofdzetel in Eernegem zijn er ook vestigingen in Veurne, Knokke-Heist, Oostkamp, Jabbeke en Torhout. De autogroep is nog altijd in handen van de stichtende familie Devisch.

Betere service

“De uitbreiding naar Brugge is een bewuste keuze om onze service voort te verbeteren. Door de jaren heen zijn onze merken en ons klantenbestand blijven groeien, waardoor de site in Oostkamp te klein werd”, zegt algemeen directeur Jan Deckmyn. “Vanaf 2 januari 2025 heten wij onze klanten van harte welkom in Brugge, waar het team van Oostkamp het team van Degroote Brugge zal versterken.”

Ervaring en expertise

Dit betekent dus dat de vertrouwde site van Hyundai Devisch in de Gaston Roelantsstraat in Oostkamp vanaf januari leeg komt te staan. Garage Degroote in de Kolvestraat in Brugge was jarenlang een erkend Opel-dealer maar koos er een tijdje terug voor om voort te gaan als onafhankelijk dealer en dus meerdere merken aan te bieden.

“Door van Oostkamp naar de grotere site in Brugge te verhuizen, kunnen we een nog meer efficiënte service aanbieden en daarnaast betekent dit ook een toename van medewerkers met kennis van zaken. En tegelijkertijd zullen dezelfde vertrouwde gezichten en diensten als voorheen er aanwezig zijn”, zegt algemeen directeur Jan Deckmyn. “De samenwerking wordt bovendien extra versterkt door de blijvende betrokkenheid van Joost, Corine en Dries Degroote, die hun ervaring en expertise zullen inbrengen binnen de verschillende sites van Devisch.”

