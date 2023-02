Garage Deconinck in nieuw jasje met moderne werkplaats en grote showroom

Vorige zaterdag werden de nieuwe gebouwen van Garage Deconinck in Zwevegem officieel geopend. Naast een moderne werkplaats beschikt men nu ook over een grote showroom van maar liefst 1.800 vierkante meter.

Het garagebedrijf Deconinck werd opgericht door Marc Deconinck in 1988. “Mijn vader is een groot autoliefhebber. Hij werkte bij de firma Bekaert, maar begon in bijberoep in de Harelbeekstraat aan auto’s te sleutelen. Dit tot tevredenheid van heel wat klanten, want na enkele jaren liet hij Bekaert voor wat het was en werd hij zelfstandig autohersteller”, vertelt zoon Neal (30), die nu zaakvoerder is. Dat hij in het bedrijf zou stappen, lag voor de hand. “Ik ben als het ware geboren tussen de auto’s. Van kindsbeen af leefde ik tussen de auto’s en volgde ik de herstellingen. Twaalf jaar geleden stapte ik in de zaak en in 2019 nam ik het bedrijf over.” Ondertussen kende Garage Deconinck een flinke groei. “De eerste 20 jaar deden we hier vooral herstellingen aan auto’s. We merkten wel dat er een stijgende vraag kwam naar tweedehandswagens en zo verkopen we nu ook jonge occasies van Duitse topmerken zoals BMW en Mercedes. Dit bleek zo’n succes te zijn dat we sinds 2017 enkel nog herstellingen en service kunnen leveren voor de bij ons aangekochte wagens.” Door het succes werd de vestiging in de Harelbeekstraat ook te klein en werd uitgekeken naar een nieuw onderkomen. “We waren inderdaad al enkele jaren op zoek naar meer ruimte. We waren ook liefst in Zwevegem gebleven omdat ik dat als een goede zakelijke gemeente ervaar. Daarbij komen de meeste klanten uit die regio.”

Showroom

Twee jaar terug kwam de bedrijfsgrond op de site Hanssens in Zwevegem-Knokke te koop en besloot Neal daar te investeren. “In de Harelbeekstraat hadden we een showroom van 660 vierkante meter, nu is dit er 1.800. De totale oppervlakte van het terrein is 4.700 vierkante meter. Het is een toekomstgerichte investering met het oog op het elektrisch rijden. Zo wil ik in de toekomst de batterijen binnen kunnen plaatsen zodat ze niet onderhevig zijn aan de weersomstandigheden.” Toch wil Neal ook niet te snel groeien. “Ons team telt vijf medewerkers. Het is een hecht team waar ik niet meteen uitbreiding voorzie. Ik wil niet te snel groeien, zodat we onze klanten nog kennen en een band met hen kunnen opbouwen. Klanten mogen geen nummer zijn.”

Garage Deconinck is elke werkdag open van 8 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur. (Geert Vanhessche)