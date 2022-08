Garage Decaigny-Degroote is niet langer erkend Opel-dealer en herpositioneert zich: “Nu alle merken onder één dak”

Garage Decaigny-Degroote, al sinds ruim een halve eeuw erkend Opel-dealer, gaat voortaan alle merken verdelen. “We willen op die manier onze klanten optimaal bedienen.”

De automobielsector is in volle en constante evolutie. “We voelden al langer dat bij klanten de vraag naar verschillende automerken leeft”, zegt Sofie Decaigny. “Om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen gaan we ons nu profileren als ‘multi brand store’, maar dat betekent tegelijk dat we vanaf september niet langer erkend Opel-dealer zijn. Uiteraard hebben we het merk nog altijd in ons aanbod en blijven we het onderhoud van de wagens verzorgen. Net als van andere merken overigens.”

Decaigny-Degroote is een verhaal van twee families en van een lange traditie. In januari 2020 kwam het tot een fusie van beide dealers die zo een groter gebied bestrijken van de provincie. Er zijn vestigingen in Izegem, Ardooie, Tielt, Jabbeke en Brugge. “Maar onze familiale aanpak blijft ons handelsmerk. Nu verenigen we ook al de autofamilies onder één dak.”

Het bedrijf staat ook al jaren online sterk. “We verkopen wagens in heel België en het buitenland en we stoppen ook veel tijd in het aankopen van de ‘juiste’ wagens.”

Leasing voor occasies

Decaigny-Degroote heeft met Flexlease ook een eigen leasemaatschappij. “Daarbij focussen we op oplossingen op maat. We zijn uniek omdat we ook tweedehandswagens en bestelwagens leasen en we betaalbaar elektrisch rijden garanderen.”

Zowel particulieren als bedrijven kunnen terecht bij Decaigny-Degroote. “We mikken op een nog groter aanbod van kwalitatieve (tweedehands)wagens. Van alle merken, types,… De keuze is enorm, de kwaliteit zetten we voorop. We slaan de weg in van de vijf sterren multimerkengarages, we blijven de beste service geven in onze ateliers en carrosserie met dezelfde vertrouwde gezichten en met dezelfde expertise. We investeren daarom ook fors in opleidingen en apparatuur om naar een zo hoog mogelijke klantentevredenheid te streven.”

Decaigy-Degroote lanceerde ook het eigen merk ‘Cash your car’ waarbij je zonder aankoopverplichting een schatting krijgt voor je tweedehandswagen. “Ook dat is volop aan het groeien omdat we snel en betrouwbaar werken.”