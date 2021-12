Gamma van O’live wordt stelselmatig uitgebreid: “Aanbod verruimen en mikken op buitenland”

Het begon ruim drie jaar geleden met de productie van een artisanale gin op basis van de allerbeste olijven. Het concept O’live Gin sloeg aan en Kurt Suys en Sophie Gardyn breidden het aanbod ondertussen gevoelig uit. Ze hebben nog heel wat plannen: het aanbod verder verruimen, de commercialisering uitbouwen en de sprong wagen naar het buitenland.

“Ons team heeft een voorliefde voor het zuiden van Frankrijk en de pure, natuurlijke producten die er volop te vinden zijn,” verduidelijkt Kurt Suys. “We voelden voor het eerst een sprankeltje ambitie toen we de passie zagen waarmee Franse olijfboeren in de Provence hun olijven plukten en persten. Dat inspireerde ons om ook iets te creëren met deze goddelijke vruchten: een olijfjenever.”

Artisanaal met echte producten

“Maar we wilden niet zomaar een olijfjenever maken. We wilden een stap verder gaan en een gin maken die de essentie van de Middellandse Zee weergaf. We kwamen er al snel achter dat de beste manier om dit te doen was om een volledig gedistilleerde olijfjenever te maken met zorgvuldig geselecteerde en gedroogde olijven en verse kruiden.”

“Ons concept was om iets unieks te maken, handcrafted en artisanaal met echte producten. De basis van onze gin wordt met echte kwaliteitsolijven afgestookt. Geen chemische producten noch smaaktoevoegingen. Een exclusief product dat symbool staat voor pure authenticiteit.”

Er zitten heel wat projecten in de pijplijn, we blijven innoveren en er voluit voor gaan

“Zo is O’live Gin ontstaan: een volledig gedistilleerde olijfgin met een rijke maar delicate smaak, gemaakt met de beste mediterrane olijven en vol natuurlijke antioxidanten. Het zijn die olijven die O’live Gin zo’n bijzondere gin maken. Maar er is meer. In tegenstelling tot de meeste gins wordt O’live Gin gemaakt met maïsalcohol, wat de rijke smaak van de olijven prachtig aanvult.”

Alcoholvrij

“Van bij de start hebben we ook veel geïnvesteerd in de fles”, vult Sophie Gardyn aan. “O’live Gin wordt gepresenteerd in een heel mooie matte fles die het design heeft van een fles… olijfolie. Onze gin sleepte al verscheidene gouden medailles in de wacht tijdens allerlei internationale wedstrijden en wordt ondertussen in heel wat horecazaken geserveerd. We wilden het niet bij die ene gin laten en beslisten vorig jaar om ons gamma gevoelig uit te breiden. Maar dan was er uiteraard corona…”

“We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben doorgedrukt. Behalve The Original, de gin waarmee het allemaal begon, hebben we inmiddels The Spicy, The Floral en de alcoholvrije The Innocent gelanceerd. We verdelen ook een rum, een likeur en advocaat.”

“En daar blijft het niet bij, want het is ook de bedeling dat er twee whisky’s, van respectievelijk 3 en 5 jaar oud, zullen bijkomen. We willen de non-alcoholische lijn uitbreiden met een viertal extra producten. En omdat er eigenlijk maar twee van onze producten gemaakt zijn op basis van olijven, willen we ook onze flessen een nieuwe look geven…”

Verdere uitbouw

“Er zitten inderdaad heel wat projecten in de pijplijn”, beaamt Kurt Suys. “We blijven innoveren en er voluit voor gaan. Blijven investeren in producten en marketing is onze visie. Om ons steeds groter wordende assortiment van producten te verkopen en de verdere commercialisering in goede banen te leiden, zijn we bezig met de uitbouw van een heel team, zeg maar een hele bedrijfsstructuur.”

“Gemotiveerde verkopers mogen zich altijd melden om ons team te versterken. We zijn vooral op zoek naar verkopers die werkzaam zijn in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. We willen ook Wallonië bewerken. België is en blijft uiteraard onze thuismarkt voor de export lonken we ook naar het buitenland.”

