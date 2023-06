Galloo verstevigt leiderspositie op de markt door samenwerking met Stellantis

Galloo en Stellantis gaan vanaf eind dit jaar nauwer samenwerken. Dankzij een joint venture zullen enkele grote automerken Galloo als vaste partner nemen voor de recyclage van wagens en onderdelen. Het Menense bedrijf kan hierdoor haar leiderspositie op de markt gaan verstevigen.

“Recycleren en het uitwerken van een circulaire economie”. Het zijn termen die anno 2023 brandend actueel zijn maar waar eveneens heel wat gespecialiseerde vakkennis voor nodig is. Stellantis, het overkoepelende orgaan waar merken zoals Citroen, Opel of Alfa Romeo toe behoren, maakte in haar beleidsnota ook duidelijk dat een ruk naar het ecologische onvermijdbaar was. Tijdens het opstellen van een circulair plan werd al snel in de richting van Menen gekeken, waar Galloo zich de afgelopen jaren wist op te werken tot de absolute specialist in het verwerken van autowrakken.

“Niet alleen moeten we de drempel richting recyclage voor onze klanten verlagen”, klonk het bij Stellantis in een reactie. “We moeten ook de schaarse bronnen die er nog zijn vrijwaren en werken naar een zero-emissie beleid tegen 2038. Dit gloednieuwe programma moet tegen eind dit jaar zijn geïmplementeerd en we hopen het snel te kunnen uitbreiden.”

Ook bij Galloo is men meer dan tevreden met deze nieuwe samenwerking. “We hadden reeds een samenwerking met Peugeot en Citroen, nu met de volledige Stellantis familie”, liet CEO Rik Debaere optekenen. “We blijven toonaangevend op gebied van hoogtechnologische recyclage van autowrakken en plaveien hiermee de weg voor verdere ontwikkelingen en evolutie.”

Het project zal starten tegen eind 2023 en zal zich in eerste instantie gaan toespitsen op België, Frankrijk en Luxemburg. In een later stadium zullen de pijlen op het volledige Europese continent worden gericht en zullen ook andere autofabrikanten van deze samenwerking gebruik kunnen maken. Stellantis wil tegen 2030 het hergebruik van onderdelen gaan verviervoudigen, een doelstelling waarbij Galloo een cruciale rol zal spelen. Deze samenwerking zal tegen 2030 naar schatting 2 miljard euro aan inkomsten genereren.