Galloo neemt twee Franse bedrijven over

Galloo, Europees koploper in de wereld van recycling, kon het jaar 2024 starten met goed nieuws. Twee bedrijven in Frankrijk werden overgenomen. Galloo kan zo zijn leiderspositie bevestigen. Het bedrijf, met hoofdzetel in Menen, stelt ondertussen 780 mensen tewerk.

Weinig Menenaars die Galloo niet kennen. Het bedrijf, dat al jaar en dag aan de oevers van de Leie ligt, wist zich stevig te verankeren in zowel het professionele als het sociale leven van de grensstad. Als recycleur van ferro- en non-ferrometalen stond het bedrijf al vooraan het recyclagepeloton, met de overname van twee dochterbedrijven wordt die positie enkel maar steviger.

“Concreet gaat het om de overname van Nicolas Fils, gelegen in Les Attaques en Demofer dat in de streek van Rouen ligt”, klinkt het bij Galloo. “De site van Nicolas Fils bedraagt meer dan 22.000 vierkante meter en dat van Demofer 8.000 vierkante meter. Met de overname kunnen we dan ook 12 nieuwe ‘Gallooisten’ in onze grote familie opnemen. Dat brengt het totaal aantal tewerkgestelde mensen op 780.”

Aan de Seine

De overname van beide bedrijven kwam er op basis van enkele solide en vooral ecologische argumenten. “Beide sites liggen op strategische locaties”, klinkt het nog. “Zowel in Calais als in Rouen liggen ze midden in zones waar heel wat industriële activiteit is. Bij de overname van Nicolas Fils speelde ook ons familiale karakter een rol. Het is een identiteit waar ze zich sterk in konden vinden.”

“De site van Rouen ligt dan weer aan de Seine, waardoor we massaal kunnen inzetten op vervoer via binnenwateren. Iedere mogelijkheid om vrachtwagens uit het verkeer te halen, wordt door ons grondig onderzocht. Door de overnames wordt de inzamelcapaciteit van Galloo groter en kunnen we samen verder werken aan oplossingen voor een groenere wereld.”

De overnames passen in het kader van een ruimer investeringsplan dat door Galloo werd opgesteld. Dankzij die investeringen kan het bedrijf blijven groeien en kan het zich ook van de bevoorrading van materialen blijven verzekeren.