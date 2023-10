GAIA verzet zich tegen vergunning voor intensieve zalmkwekerij in Oostende

De dierenrechtenorganisatie GAIA tekent bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aan tot nietigverklaring van de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om een vergunning af te leveren aan het Noorse bedrijf Columni Salmon voor wat in Oostende de grootste intensieve zalmkwekerij in Europa zou worden.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch licht de beslissing van GAIA toe: “We hadden tijdens de procedure, samen met 14 omwonenden, al bezwaar ingediend en betreuren dat hier geen rekening mee werd gehouden. Een van de speerpunten van onze beroepsargumenten stelde dat de zalmkwekerij niet duurzaam is, terwijl hierop nauwelijks is ingegaan in de beslissing. Daarnaast zijn wij onder meer van oordeel dat het bedrijf ook bestemmingsmatig niet thuishoort in een zone voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde activiteiten.”

2,9 miljoen zalmen per jaar

GAIA wijst op de “catastrofaal nefaste impact op het dierenwelzijn”. Michel Vandenbosch: “Het gaat op jaarbasis om een vergunning voor een productiecapaciteit van 2,9 miljoen zalmen, die het bedrijf in landtanks wil kweken. Concreet komt dat neer op 36 zalmen opeengeperst op 1 kubieke meter en tienduizenden, die opeengepakt zullen worden in dergelijke tanks. Anders gezegd, in nog slechtere leefomstandigheden dan in de wreedste legbatterijen voor kippen. Onaanvaardbaar voor zalmen, migrerende vissendie normaal al zwemmend tot 4.000 kilometer afleggen. Dit project illustreert de echte realiteit van hyperintensieve aquacultuur: doorgeschoten grootheidswaanzin, die, wars van maatschappelijk belangrijke normen en waarden betreffende dierenwelzijn en echte duurzaamheid, geen grenzen kent.”