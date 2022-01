GAIA tevreden na weigering vergunning slachthuis Tielt: “Goede zaak voor leefmilieu en dierenwelzijn”

GAIA is opgetogen met de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om in beroep de vergunning voor Debra-Meat in Tielt te weigeren. Er komt geen uitbreiding van het slachthuis. “Een goede zaak voor het leefmilieu en het dierenwelzijn”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch aan Belga.

Debra-Meat had vorig jaar een omgevingsvergunning gekregen van het provinciebestuur van West-Vlaanderen, maar GAIA, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie gingen in beroep. Ze krijgen nu gelijk. De minister weigert de vergunning formeel “omdat het bedrijf geen maatregelen neemt om geurhinder te beperken en niet voldoet aan de regelgeving inzake geluid en milieueffecten”.

Niet laten vangen

Michel Vandenbosch van GAIA is tevreden. “De beslissing is erg duidelijk: de aanvraag tot uitbreiding is niet in overeenstemming met het decreet. Het slachthuis wil zijn capaciteit uitbreiden van 1,5 naar 2,4 miljoen geslachte varkens per jaar, maar beweert dat die extra dieren in de wachtstallen geen extra stikstof zouden produceren. Dat klopt uiteraard niet, en ik ben blij dat de minister zich niet heeft laten vangen”, aldus Vandenbosch.

“Het is afwachten wat de volgende stap van het bedrijf zal zijn, maar wij zullen ons in elk geval blijven verzetten tegen de megalomane plannen van Debra-Meat.” Vandenbosch wijst er ook op dat het slachthuis in 2019 door de correctionele rechtbank van Ieper al eens werd veroordeeld voor dierenmishandeling.

De zaakvoerder van Debra-Meat was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.