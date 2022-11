FV Jewelry & Lifestyle opent pop-up in Roeselaarse Ooststraat: “Altijd al een droom geweest”

Wie fan is van juwelen en lifestyleproducten kan sinds begin november terecht bij FV Jewelry & Lifestyle in de Ooststraat. Finn Vermeersch (22) uit Brugge realiseerde er haar grootste droom met haar eigen fysieke winkel. Momenteel houdt Finn het wel nog bij een pop-up tot eind januari, maar de optie om te verlengen houdt ze wel al achter de hand.

Het gaat snel voor Finn Vermeersch. Nadat ze afstudeerde als welness- en spamanager besloot de 22-jarige Brugse toch om een andere weg in te slaan. “Ik ben al heel mijn leven gepassioneerd door juwelen. Mezelf en anderen mooi maken, heb ik altijd al heel leuk gevonden”, klinkt het.

Stap per stap

Ondanks haar jonge leeftijd besloot Finn om van haar passie haar beroep te maken. Nadat ze eerst juwelen via Instagram verkocht, schakelde ze al snel over naar een echte webshop. “De verkoop via Instagram verliep zo vlot dat ik het iets professioneler wou aanpakken. Naar verkoop toe werkt een webshop ook veel gemakkelijker.”

Finn probeert alles stap per stap aan te pakken en vooral geen enkele over te slaan, met als grote doel: een eigen fysieke winkel. Toch begon dat idee nog voor de lancering van de webshop in oktober 2021 te spelen. “In augustus en september stond ik op enkele avondmarkten en braderieën. Op die manier groeide al snel het idee om een pop-up te openen. Maar zo eenvoudig was het niet om de uiteindelijke beslissing te nemen, aangezien ik momenteel nog een opleiding marketing volg in afstandsonderwijs en twee dagen per week in de horeca werk.”

Hoewel de combinatie tussen een pop-up, afstandsonderwijs en een job in de horeca bijna niet haalbaar lijkt, bewijst Finn toch het tegendeel. “Ik kan niet ontkennen dat het pittig is”, aldus Finn. “Maar een fysieke winkel is altijd al mijn grote droom geweest. Mijn mama had vroeger een winkel in Brugge. Samen met mijn zus speelde ik zo thuis ook al ‘winkeltje’. Het spookte dus wellicht al langer door mijn hoofd.”

Droogbloemen

Met FV Jewelry & Lifestyle biedt Finn, zoals de naam al prijsgeeft, ook lifestyle producten aan zoals decoratie en droogbloemen. “Naast mezelf en anderen mooi maken, hou ik er ook van om mijn thuis en werkplek mooi en gezellig te maken.” Momenteel woont Finn nog bij haar ouders in Brugge.

“In Roeselare heb je niet dat toeristische aspect zoals in Brugge en dat vind ik aangenamer”

Toch besloot de jonge onderneemster om haar zaak niet in Brugge te vestigen, maar wel in Roeselare. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Begrijp me niet verkeerd: ik vind Brugge heel leuk. Maar in Roeselare heb je niet dat toeristische aspect zoals in Brugge en dat vind ik dan weer aangenamer. Hier kan je ook meer een vast klantenbestand opbouwen.”

Na bijna twee weken open te zijn, stel ik nu ook al een positieve evolutie vast. Het openingsweekend was heel positief en doorheen de eerste week werd die goede flow aangehouden. Hoe dan ook weet ik wel dat dit verhaal tijdelijk is. Mijn contract loopt in principe tot 31 januari, maar ik heb de mogelijkheid om de termijn te verlengen tot één jaar.”

“Of ik dat al dan niet zal doen, zal vooral afhangen van de komende maanden. Uiteraard zou ik het wel heel leuk vinden om ooit een vaste winkel hier in Roeselare te openen, maar dat zien we later dan wel”, sluit de ambitieuze Finn af.