Funerarium maakt plaats voor… fotostudio van Aïscha (27): “Koelcel is weg, waardoor we grotere tuin hebben”

Aïsha Mylle verhuisde vanuit Meulebeke naar de Oostrozebekestraat 74 in Ingelmunster, waar er vele jaren een funerarium was. Daar woont ze nu samen met haar partner Kimberly Christiaens en de kindjes Liaz en Lyzio. De rouwkisten maakten er plaats voor een fotostudio.

Aïscha (27) volgde in het derde middelbaar één jaar fotografie in het VISO in Mariakerke (Gent). “Maar die kunstzinnige richting lukte mij niet. Mijn pa Tom stapte als hobbyfotograaf mee in het volwassenenonderwijs CVO in Tielt. Ik keek veel naar YouTube-filmpjes en nam veel foto’s als oefening. Vanaf 2016 begon ik met fotografie in bijberoep in Meulebeke. Mijn partner en ik zochten naar een eigen stekje. Dit funerarium stond drie jaar te koop. Of dat ons afschrikte? Helemaal niet. Op mijn verjaardag 29 augustus kochten we dit gebouw aan. In twee maanden tijd renoveerden we het grondig: nieuwe elektriciteit, verwarming, keuken, enz. De koelcel is weg, waardoor we nu een grotere tuin hebben.”

Cake smash

Aïsha werkt al drie jaar bij Buurtslagers in Waregem. Ze spendeert ook veel tijd aan haar bijberoep. Is er nog waardering voor een fotograaf? “Iedereen kan nu fotograaf spelen met de smartphone, maar wij duwen niet enkel op dat knopje. We doen een sessie van 30 minuten of één uur, maar we hebben dan nog niet gedaan. We installeren ons dan achter onze computer en bewerken de foto’s. Daar kruipt veel tijd in. Op mijn sociale media zet ik wel eens een foto voor én na. Een onbewerkte foto zoals hij uit de camera komt en wat ik ervan maakte door die te bewerken. Dan zien ze het verschil en beseffen ze dat de foto er niet zomaar uit komt gerold.”

“Ik doe méér dan enkel maar fotografie. Ik doe ook de geboortekaartjes, doopsuiker… Mijn specialiteit is studiowerk: zwangerschap, kindjes, cake smash (waarbij kindjes een taart mogen oppeuzelen met hun handjes, red.), ‘fresh 48’. Binnen de 48 uur na de geboorte kom ik langs in de materniteit om de pasgeboren baby met de ouders te fotograferen. Later doe ik dat nog eens over bij hen thuis. Ik verkoop ook babykleedjes en gepersonaliseerde geschenken”, zegt Aïsha, die in de naam van haar zaak haar geboortejaar opnam. Op 1 en 2 februari is er een opendeur in Studio97. Iedere bezoeker krijgt een gratis digitale portretfoto.