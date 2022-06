Fruitoase is ambassadeur ‘Ik koop lokaal’ in Zonnebeke

Voor het tweede jaar op rij haalt Franciska Vandamme (49) van de Fruitoase in de Roeselarestraat 1 de titel binnen. Vorig jaar werd ze ook al laureaat van het West-Vlaamse streekproduct.

“Dit is natuurlijk hartverwarmend. Dit jaar werden we verkozen uit negen kandidaten. Het is een teken dat de mensen zien dat we goed bezig zijn”, zegt Franciska, die gehuwd is met Luc Vanneste en moeder is van Lynn (22 jaar) en Lies (20 jaar). Al 25 jaar runt ze de winkel, waar men terecht kan voor groente, fruit, dranken, salades, geschenkmanden… “ Ik focus mij vooral op de verkoop van lokale producten en probeer ook mijn groenten rechtstreeks bij de boer te kopen, in het kader van de korte keten. Mensen kopen tegenwoordig bewuster door bij lokale handelaars te kopen. Ik moet zeggen dat alle producten die in West-Vlaanderen gemaakt worden, hier goed verkopen. Maar de topper is toch wel de advocaat van Beirens.”

Confituur

Vorig jaar werd de zelfgemaakte confituur van de Fruitoase bekroond tot West-Vlaams streekproduct. “Het is een product waar ik nog altijd heel fier op ben. Sinds kort is er ook zelfgemaakte suikervrije confituur bijgekomen. Een echt topproduct. Waarom de mensen naar de Fruitoase moeten komen? Wij bieden groenten en fruit van hoogstaande kwaliteit aan. Voor een geschenk kun je ook altijd bij ons terecht. Zowel voor een fruitmand als een mand met 100 procent West-Vlaamse producten, of misschien wel een mix van de twee.” (NVZ)

Meer info op www.fruitoase.be of 051 78 03 96 of 0478 30 49 04 of viamailinfo@fruitoase.be.