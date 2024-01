Fruit Vervisch verhuist naar nieuwbouw bij stad: “Wie gaat nog naar boerenbuiten om verse groenten en fruit?”

Bij Fruit Vervisch op het platteland van het Ieperse dorp Zuidschote gingen generaties gezinnen om fruit en groenten, geteeld op de velden en fruitgaarden rond de hoevewinkel. Nu verhuist de winkel zo’n zeven kilometer verder naar een grotere nieuwbouw aan de bebouwde kom van de stad.

“We moeten mee evolueren”, stelt derde generatie Simon Vervisch (34). “We botsten daar op onze limieten en ik ben ervan overtuigd dat ik op het platteland mijn carrière niet zou uitdoen door het veranderende consumptiegedrag: de tijd dat jonge mensen naar de boerenbuiten trekken om groenten en fruit te kopen, is voorbij.”

Welgekomen

De nieuwbouw situeert zich langs de Diksmuidseweg bij het begin van de bebouwde kom van de stad Ieper. “Het is een belangrijke invalsweg”, vervolgt Simon. “We denken dat ook de trouwe klanten van de vroegere locatie op het platteland deze weg vaak gebruiken. Dat is voor ons zeer belangrijk. Ieper is een ondernemende en levendige stad. We voelen ons hier welgekomen.”

De focus blijft liggen op groenten en fruit, maar vanuit de nieuwe vestiging willen Simon en zijn vrouw Sakina Minne (36) hun aanbod uitbreiden. “Denk aan fruitsalade en andere slaatjes, belegde broodjes, soep, kaas, charcuterie en bereide gerechten zoals spaghetti, vol-au-vent en stoofvlees. Tal van mensen maken zelf geen eten meer. Dat is geen verwijt, gewoon een vaststelling en daar willen we op inspelen. We worden geen traiteur, maar in onze winkel kunnen mensen terecht die bijvoorbeeld alleen wonen en na het werk geen tijd meer hebben voor boodschappen of koken.”

“Een verschil met de vorige winkel: over de middag blijven we open voor de belegde broodjes. Wie buiten de openingsuren van 8 tot 18 uur nog iets wil kopen, kan terecht in verschillende automaten aan de winkel. We zullen deze op termijn bevoorraden met onder meer wraps en belegde ovenkoeken.”

Fruit op het werk

Behalve de winkel wil Fruit Vervisch verder inzetten op het leveren van fruit. “We doen nu al enkele jaren de formule ‘fruit op het werk’ en dat werkt. Intussen bevoorraden we een aanzienlijk deel van de Ieperse industriezone met onze fruitmanden. We merken dat er meer vraag is voor thuislevering en geschenkpakketten. Klanten bestellen zelfs vanuit Gent voor familie in Ieper.”

Voor dit uitbreidende aanbod rekent Simon op zijn vroegere buren voor de aanvoer van verse en lokale producten. “Ik behoud nog wat eigen teelten en vul dit aan met het aanbod van Fruit Myngheer in Zuidschote. We kwamen altijd goed overeen en blijven elkaar helpen. Ik zag het niet zitten om nog voltijds een eigen fruitbedrijf te runnen. Het is te klein en de kleintjes moeten eruit. De investeringen, veranderende regelgeving en risico’s door het weer… het stopt nooit.”

Proevertjes

Simon, zijn vrouw en hun dochters Paulien en Camille verhuizen mee met de winkel. “We gaan boven de zaak wonen. We zetten deze openingsweek feestelijk in met tal van acties, proevertjes en wedstrijden. Op zondag zijn we normaal gesloten, maar op 28 januari zijn we uitzonderlijk open van 8.30 tot 12 uur en dan is iedereen welkom voor een hapje en een drankje.” (TP)