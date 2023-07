Frituur ’t Zeetje op Visserskaai staat te koop: “Op topdagen gaan hier honderden kilo’s patatten de deur uit”

De gekende frituur ‘t Zeetje in Oostende staat te koop. De frituur is al meer dan dertig jaar een vaste waarde op de Visserskaai.

Guido Dewulf (70), gepensioneerd technicus bij RTT-Belgacom, nam de frituur twee jaar geleden over van Didier Ide. De frituur staat al 35 jaar op een vaste stek langs de Visserskaai waar dagelijks duizenden toeristen die van het station komen passeren. Naar verluidt zouden zich al heel wat kandidaten hebben gemeld, maar is er nog niets beslist. “Tijdens de zomer moet je hier dagelijks de mouwen opstropen om de klanten te bedienen. Tijdens de zomervakantie is het hier een drukte van jewelste en staan mensen in een lange rij tot buiten aan te schuiven. Dan is het sjètte geven om iedereen te bedienen”, vertelde Guido eerder dit jaar nog in onze krant. “Op topdagen gaan hier wel honderden kilo’s patatten de deur uit, maar ik ben te oud geworden om de frituur nog zelf uit te baten.” (FRO)

Bekijk ook: