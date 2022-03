Frituur ’t Patatje serveert artisanale burgers

De frituur in het begin van de Ieperstraat wordt voortaan uitgebaat door een nieuw gezicht. Dries Pollentier (41) hoopt samen met zijn gezin Frituur ’t Patatje uit te bouwen tot een gezellige eetgelegenheid waar iedereen tevreden en voldaan naar buiten stapt.

Dries is afkomstig uit Bovekerke en getrouwd met Lize Vanbrabander (31) die – net zoals de kinderen Anouk (15), Mauro (13) en Lars (5) – ook af en toe in de zaak een handje zal toesteken. Na zijn tweede middelbaar in het Koekelaarse Sint-Martinusinstituut, volgde deze sympathieke veertiger een opleiding bakkerij in Ter Groene Poorte. In die sector was hij de voorbije 20 jaar op verschillende plekken als chef-patissier aan de slag. Hij liep trouwens een tijdje stage bij de bekende Brusselse patissier-chocolatier Herman Van Dender, hofleverancier aan het paleis.

“Toen ik via via hoorde dat deze frituur over te nemen was, hebben we niet lang getwijfeld”, aldus Dries. “Het was echt wel een droom om ooit zelfstandig een frituur uit te baten. Momenteel heb ik de ervaring én de leeftijd om er vol voor te gaan. Ik ben het gewoon om veel uren te kloppen en op feestdagen en in weekends te werken.”

Eigen recept

De zaak werd wat opgefrist en Dries en Lize kozen bewust voor een gezelliger interieur. “De klanten moeten zich in de eerste plaats op hun gemak voelen. Naast de traditionele frituurhapjes, spitsen we ons ook toe op artisanale burgers. Dit assortiment wordt in de toekomst nog uitgebreid maar voorlopig starten we met drie specialiteiten. De Pepper, de Classic en de Smokey-bacon.”

Vooral die laatste is de favoriet van Dries. “Het ambachtelijke vlees, waaruit onze hamburgers van 105 gram zijn samengesteld, wordt op de plaat gebakken en geserveerd in een ovengebakken broodje met gekarameliseerde ui, spek en twee soorten eigenbereide saus, aangevuld met wat groentjes. De sausjes van die burgers zijn een eigen recept, die we niet apart verkopen. Uit mijn patisserieperiode heb ik geleerd dat het garneren heel belangrijk is”, benadrukt Dries. “Het oog wil ook wat.” Een derde frituur in Hooglede is volgens hem zeker rendabel. “We hebben allemaal onze eigenheid. Klanten kiezen gewoon voor de frituur waar ze zich het best thuis voelen.”

Frituur ’t Patatje bevindt zich in de Ieperstraat 13 in Hooglede en is open op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Gesloten op woensdag en donderdag. Alle info vind je op hun Facebookpagina ‘frituurpatatjehooglede’. (KK)