Frituur Roulers langs Brugsesteenweg geopend: “Naast die vele passanten mikken we ook op de vele bedrijven in de buurt”

Liefhebbers van frietjes of huisbereide burgers kunnen voortaan op een nieuw adresje langs de Brugsesteenweg terecht. Zaakvoerders Jens Vollens en Olivier Desmet openden er de deuren van Frituur Roulers. “Een vervolg op Frituur ’t Zuid, maar dan niet in het centrum maar langs de Brugsesteenweg.”

Enkele jaren geleden moesten Jens Vollens en Olivier Desmet de deuren van de gekende frituur ’t Zuid in het centrum van de stad sluiten voor de bouw van het nieuwe stadhuis. “We zochten in het centrum naar een opvolger voor de frituur, maar vonden geen geschikte locatie. Uiteindelijk lieten we ons oog vallen op een pand langs de Brugsesteenweg waar vroeger Panos nog huisde”, aldus Jens.

Huiselijke sfeer

De voorbije maanden werd het pand helemaal gestript en werd er een huiselijke sfeer gecreëerd. “We wilden eigenlijk al vroeger de deuren openen, maar de werken liepen vertraging op doordat we op verschillende bouwmaterialen moesten wachten.”

De frituur is inmiddels al enkele dagen open, reclameborden maken sinds woensdag duidelijk dat passanten er terecht kunnen. “Naast die vele passanten mikken we ook op de vele bedrijven in de buurt. Voor ons is het belangrijk dat die medewerkers vlug, maar smaakvol kunnen eten.”

Link met Roeselare

De zaakvoerders kozen voor de naam ‘Roulers’ omdat ze de link met Roeselare zeker niet onder stoelen of banken willen steken. “In de zaak kan je terecht voor frietjes, frituursnacks en passende gerechtjes zoals balletjes in tomatensaus en vol-au-vent. Daarnaast pakken we ook uit met verschillende soorten huisbereide burgers. Bedoeling is dat we de frituur stelselmatig opbouwen en we binnenkort ook broodjes serveren”, aldus Jens.

De frituur zal telkens van maandag tot en met zaterdag open zijn van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 uur tot 22 uur. Frituur Roulers gaat een samenwerking aan met Deliveroo en ook vooraf bestellen via de telefoon is mogelijk.

Brugsesteenweg

In de Brugsesteenweg bevinden zich reeds verschillende frituren of horecazaken waar frietjes en burgers centraal staan. Zo opende Burger King vorig week er vorige week nog maar de deuren. “Maar dergelijke zaken lokken een ander soort cliënteel. Wij zien hier heel wat mogelijkheden. Er zijn hier echt veel parkeerplaatsen en bij goed weer kunnen de klanten terecht op een terras waar plaats is voor zo’n dertig personen. Binnen kunnen een veertigtal klanten in een huiselijke sfeer eten.