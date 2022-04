Frisse snit bij Silke in Salon 57

Begin april opende Silke Vandekendelaere (32) in de Beverse Schoolstraat haar eigen kapsalon. Met Salon 57 wil ze klanten op hun wenken bedienen en tegelijkertijd een ontspannend moment bezorgen.

Silke is een geboren en getogen Roeselaarse. Kapster worden, dat stond voor haar in de sterren geschreven. “Al van kindsbeen af wist ik dat dit mijn beroep zou worden”, vertelt deze trotse mama van Thibo (9). “Als klein meisje knipte of kleurde ik het haar van mijn Barbiepoppen. Na mijn kappersopleiding in het KTA leerde ik de knepen van het vak bij verschillende kapperszaken uit de regio. Het zat al een tijdje in mijn hoofd om zelfstandig iets te beginnen. Toen dit leuke pand op deze ideale locatie vrijkwam, heb ik die kans met beide handen gegrepen.”

Vrouwen, mannen én kinderen zijn in Salon 57 van harte welkom. “De voorbije jaren heb ik mij vooral gespecialiseerd in kleur- en balayage-technieken. Dat doe ik heel graag. Als klanten tevreden en met een kamerbrede glimlach mijn salon verlaten, ben ik content. Zoiets maakt je dag”, lacht Silke. Salon 57 vind je in de Schoolstraat 57 in Beveren-Roeselare. Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 19 uur, op woensdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 8 tot 16 uur.

Voor info of online boeken kan je terecht op de Facebook- en Instagrampagina ‘Salon57’ of bel naar 0479 29 76 57.