Friethuis ’t Dorp viert vijftienjarig bestaan met eigen bier

Friethuis ’t Dorp in de Rumbeeksestraat 4 in Kachtem mag vijftien kaarsjes uitblazen. Uitbater Tonny Schaubroeck viert dat door met ’t Dorpke een eigen bier op de markt te brengen.

Tonny (48) staat al vijftien jaar van maandag tot en met donderdag in zijn frituur met kenmerkende gele gevel en krijgt op vrijdag en zaterdag vaak hulp van zijn vrouw Sophie Glabeke (46). “We wonen al twintig jaar in Kachtem en deden op een dag een bod op de frituur die Sonja uitbaatte op het Kachtemseplein. Daar is toen niet op ingegaan, maar niet veel later deed zich een nieuwe opportuniteit voor toen dit pand wat verderop vrij kwam”, zegt Tonny.

“In 2015 konden we uitbreiden met een terras en in 2019 waren er nog wat verbouwingswerken om het nog aangenamer voor klanten te maken. Om ons vijftienjarig bestaan – op 8 juli was het zover – te vieren wilden we iets speciaals doen. Toen de frituur vijf jaar bestond, verlootten we een fiets en toen die tien jaar was, hadden we speciale snoepjes laten maken. Nu vonden we een eigen bier wel toepasselijk.”

Met dank aan schoondochter

Tonny klopte daarvoor aan bij Beerselect uit Gent. “We zijn ter plekke gaan proeven, maar vonden niet meteen onze gading tot mijn schoondochter zei dat we twee brouwsels bij elkaar moesten gieten en dat smaakte wonderwel goed (lacht). Het resultaat is een bier van 7,1 %. Het is een toegankelijk volmondig bier met een subtiel bittere afdronk. Zelf ben ik geen fan van blond bier, maar dit bier kan ik echt wel pruimen.”

“Je kan er hier ter plekke eentje komen drinken of per zes flesjes kopen en mee naar huis nemen. Bestel je via de site dorpke.friethuistdorp.be dan krijg je er een zevende fles gratis bij. Voor zes flesjes betaal je 24 euro, voor 1 flesje in de frituur 3,90 euro.”