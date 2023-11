Frederiek Van Pamel pakt uit met indrukwekkende kerstgevel

Naar stilaan jaarlijkse traditie pakt de bekende florist en decorateur Frederiek Van Pamel weer uit met een indrukwekkende ‘kerstgevel’ bij zijn zaak in de Ezelstraat.

Liefhebbers van bloemen, planten en vooral van sfeervolle kerstdecoratie kijken ieder jaar rond deze periode uit naar deze fameuze ‘gevel van Van Pamel’. “Ik krijg soms commentaar dat we wel vroeg zijn met het introduceren van de kerstsfeer, maar voor ons is het belangrijk om daar nu al mee bezig te zijn omdat we ons met de zaak ook richten naar mensen die daar professioneel mee bezig zijn, en die willen tijdig kunnen inkopen”, legt Van Pamel uit. “Het thema van de gevel dit jaar is de ‘hoorn des overvloeds’, vandaar dus de hoornvormige constructies. We zijn er twee dagen aan bezig geweest in het atelier en dan nog eens twee dagen ter plaatse met een hoogtewerker. De trechters zijn in metaal met kippengaas rond en dan nog eens met groene stof erover. En daar komt dus nog eens een speels rood lint omheen. Uit elke hoorn komt een ‘waterval’ van echte takken, gevuld met rode zijde en kerstballen.”

Expo

Van Pamel pakt ook dit jaar in de kerst- en nieuwjaarsperiode in Damme uit met een expo waarbij hij de kerk en het Sint-Janshospitaal feeëriek aankleedt. Eerder was het de bedoeling om dit jaar in oktober een groots bloemevenement in Brugge te organiseren maar dit wordt om praktische overwegingen opgeschoven naar volgend jaar.