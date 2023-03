Frederick opent nieuwe fietsenzaak Velofred

Frederick Catrysse (34) uit Sint-Joris gaat aan de slag als zelfstandige in fietsenzaak Velofred in de Franslaan in Nieuwpoort. Na zijn carrière als beloftevolle wielrenner leerde hij de stiel als fietsenmaker bij fietsen Covemaecker in Oostvleteren.

Frederick Catrysse (34) is afkomstig uit Sint-Joris Nieuwpoort en liep er lagere school. Na het middelbaar in het Sint-Bernarduscollege ging hij naar de topsportschool in Gent om wielrenner te worden. Dit leek aardig te lukken, want hij maakte in 2005 in Paris-Roubaix deel uit van de kopgroep tot hij door een wielbreuk te voet werd gesteld en vele minuten op de wissel moest wachten, zodat hij slechts 84ste werd. Fabien Taillefer, de grote Franse belofte, haalde het voor Jens Debusschere. “Ik was met die gasten op bewuste 15de april 2007 eens graag de roze piste van Roubaix opgereden”, mijmert hij. Frederick Catrysse nam wel de hele meute Jens Debusschere incluis halfweg mei te grazen in het kampioenschap van West-Vlaanderen in Wijnendale.

VRT-Journaal

“Toch hield ik al een jaar later de eer aan mezelf door op mij 19de te stoppen met koersen en op zoek te gaan naar een passende job”, vervolgt Frederick. “Om als coureur voor de beroepscategorie in aanmerking te komen, moet je uitgesponnen hoogtemeters aankunnen en meer dan behoorlijke tijdrijder zijn. Ik voldeed aan geen van beide voorwaarden, die nu trouwens nog altijd gelden.” Het was tijd om op zoek te gaan naar werk. “Ik bof dat ik in de Wave Health Club van kinesiste Sabine De Leeuw negen jaar de job van mijn leven kon uitoefenen”, zegt Frederick. “Ik kon er mij helemaal uitleven als lesgever in krachttraining en spinning, rugscholing en revalidatie van topsporters. Ik gaf ook fietstraining en adviezen aan personen die met succes de confrontatie wilden aangaan met de Alpen, de Pyreneeën en de Vogezen”, zegt Frederick. “Zelfs Peter Sagan kwam in Oostduinkerke in november 2015 zijn licht opsteken voor een zevendaagse preventie blessurebehandeling en dat werd een topic, die zelfs het VRT-Journaal haalde”, herinnert Frederick zich. Na de Wave is Frederick in 2017 gaan werken bij fietsen Covemaecker in Oostvleteren. “Daar heb ik mijn stiel geleerd”, zegt hij. “Ik volgde avondschool bij Syntra-West in Veurne, dit is theorie en praktijk op oude fietsen. Het is pas als je gaat werken bij een fietsenmaker dat je de stiel leert.”

Verkopen

Waarom als zelfstandige beginnen? “Het zit in mij”, zegt Frederick. “Ik wou altijd in Nieuwpoort-Bad beginnen. Hier in dit pand heb ik een kans gekregen en het is een goede opstart. Ik kan hier één jaar blijven en verhuis dan naar een nieuw pand verderop in de Franslaan.” Om te verkopen moet je een showroom hebben. “Hier voel je dat het niet lukt om fietsen te verkopen. Ik heb superveel herstellingen. Maar ik wil ook verkopen”, zegt Frederick. “Klanten komen eerst met hun oude fiets en als de service goed is zeggen ze: hij kan aan velo’s werken en we gaan onze nieuwe elektrische fiets nu bij hem kopen.” (PG)

Velofred is te vinden in de Franslaan 23c in Nieuwpoort-Bad. Je kunt er terecht voor herstellingen, de aankoop van een nieuwe fiets of het huren van elektrische fietsen. Info kan je krijgen via volgend nummer: 0492 45 91 98.