Frederick en Lise nemen Broodjes ’t Hoekske over

Sinds vorige week staan er nieuwe gezichten achter de toonbank bij Broodjes ’t Hoekske in Desselgem. Frederick David en Lise Mahieu uit Sint-Eloois-Vijve namen de broodjeszaak over.

Van schrijnwerker naar uitbater van een broodjeszaak. Dat is de opmerkelijke carrièreswitch die Frederick David (40) uit Sint-Eloois-Vijve maakt, samen met zijn aanstaande echtgenote Lise Mahieu (31). Zij was jarenlang aan de slag bij een horecazaak in het Ring Shopping in Kuurne, maar waagt nu de stap naar een eigen zaak. “Het was tijd voor iets anders”, vertelt Frederick. “Als schrijnwerker werkte ik met personeel, maar dat is niet meer evident. Werknemers vinden en houden, het wordt steeds moeilijker.”

Meer tijd voor de kids

Nu staat Frederick dus samen met Lise achter de toonbank in ’t Hoekske, op de kruising van de Sprietestraat en de Gentseweg in Desselgem.

“Ik heb er zeker nog geen spijt van. De eerste week was hectisch, maar nu zijn we al wat georganiseerd. De samenwerking met Lise loopt vlotter dan we gedacht hadden”, lacht Frederick.

“We hebben nu ook meer tijd voor onze twee kinderen. In onze vorige jobs zagen we hen veel minder. Nu moeten we ook minder vaak een beroep doen op de opvang. Om 16 uur kunnen we aan de schoolpoort staan.”

Dat heeft alles te maken met de openingsuren van ’t Hoekske. Al vanaf 4u15 kan je er elke weekdag terecht, tot maximaal 14 uur. “Dat is vroeg, ja. Maar we doen afwisselend de opstart: de ene dag is het mijn beurt, de andere dag gaat Lise vroege aan de slag. Het opruimen doen we samen”, zegt Frederick.

Het koppel neemt de horecazaak overigens over van Anke Dewitte en haar moeder Evelyne. Zij opende de broodjeszaak midden vorig jaar in het pand waar Ankes grootmoeder jarenlang een café openhield. Achteraan, in de Sprietestraat, is er ook een grote parking beschikbaar voor klanten.

Huwelijksbootje

Voorlopig plannen Frederick en Lise geen grote veranderingen. “Stap voor stap. We willen het gamma stelselmatig uitbreiden, met bijvoorbeeld panini’s en croques. Op termijn moeten er ook tafels en stoelen komen, zodat je hier rustig kan lunchen”, zegt Lise, die toevoegt dat het mogelijk is om broodjes en broodjesmanden te bestellen. Die worden ook aan huis geleverd, behalve op zondag. Op zaterdag is ’t Hoekske van 8 uur tot 14 uur geopend, maar uitzonderlijk niet op 22 oktober. “Die dag stappen we in het huwelijksbootje en het is natuurlijk onmogelijk om ons feest, dat al een tijd gepland is, uit te stellen. We zijn nogal snel in dit avontuur gestapt, maar we hebben er geen spijt van”, besluit het koppel. (PNW)