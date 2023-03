Frauke opent ‘De Kwaffeuze’

Frauke Goderis startte op 1 maart als zelfstandig kapster. Haar zaak kreeg de originele naam ‘De Kwaffeuze’ mee.

Frauke (25) volgde een kappersopleiding aan het Viso in Roeselare. “Ik was nadien 8 jaar bij Kreatos in Roeselare aan de slag, maar vond de tijd rijp om als zelfstandige te starten”, vertelt Frauke. “Een eigen salon was altijd al een droom, maar ik wou eerst de nodige ervaring opdoen vooraleer de stap naar het zelfstandig zijn te zetten.” Frauke koos met ‘De Kwaffeuze’ een bijzonder originele naam voor haar zaak. “Die naam ligt goed in de mond”, meent Frauke. Ook de locatie van haar salon is bijzonder. “Mijn vriend heeft een actieve varkenshouderij die hij van zijn ouders heeft overgenomen”, vertelt ze. “Mijn kapsalon heeft onderdak gevonden in de vroegere woning van mijn schoonouders die zich bij de varkenshouderij bevindt. We hebben de vroegere woonkamer helemaal getransformeerd naar een landelijk, stijlvol kapsalon.” Frauke beperkt zich niet tot de haartooi van dames. “Iedereen is welkom”, aldus Frauke, “Zowel dames, heren als kinderen. Ik doe het allemaal even graag. Veel kapsalons zijn op maandag dicht, maar ik heb er voor gekozen om ‘De Kwaffeuze’ op maandag te openen. Nogal wat mensen die tijdens het weekend werken zijn immers op maandag thuis. Op woensdag is er ook altijd een laatavondopening. Mensen kunnen dan bij mij terecht tot 21 uur.” Je vindt ‘De Kwaffeuze’ in de Rekestraat 4 op ‘De Vijfwegen’. De Kwaffeuze is op maandag, donderdag en vrijdag open van 8 tot 19 uur en op woensdag van 10 tot 21 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 7 tot 17 uur. Het salon is op dinsdag en zondag dicht.

Een afspraak vastleggen kan via het online agendasysteem dat terug te vinden is op de Facebook- en Instagrampagina van ‘De Kwaffeuze’. Telefonisch een afspraak vastleggen kan via 0472 42 73 66. (BCH)