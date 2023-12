Franse handelaars nemen deel aan eindejaarsactie van Komen-Waasten

Naar jaarlijkse gewoonte werd afgelopen week het commerciële festival van Komen-Waasten op gang getrokken. Deelnemers kunnen één van de 5 riante vitrines winnen, steevast goed voor duizenden gegadigden. Voor het eerst in de rijke geschiedenis van het festival, nemen ook handelaars uit Frankrijk deel.

62 jaar commercieel festival, 62 jaar acties door de handelaars van Komen-Waasten tijdens de eindejaarsperiode. “Te denken dat dit allemaal is gestart met een actie waarbij deelnemers pakken koffie konden winnen!” Vincent Delbecque, die deel uitmaakt van het organiserend comité is blij te zien dat er nog geen sleet zit op de formule. “Op 5 verschillende plaatsen zijn volledig uitgeruste vitrines te bewonderen. Wie een aankoop plaatst in één van de deelnemende zaken, krijgt stempels op een spaarkaart. Is die spaarkaart vol, dan kan ze in één van de 13 urnen worden gestoken. Op het einde van het jaar trekken we dan 5 winnaars, die elk de volledige inhoud van één van de vitrines krijgen. Een erg mooi aanbod dus, dat enkel maar mogelijk kan worden gemaakt door de deelnemende handelaars.”

Hoewel het concept, met uitzondering van de prijzen, in al die jaren weinig werd gewijzigd kent deze 62ste editie wel een transformatie. “Voor het eerst in de geschiedenis nemen ook handelaars uit het naburige Comines deel. Voor het eerst kunnen klanten dus zowel in België als in Frankrijk stempels verzamelen. Niet minder dan 20 handelszaken uit Comines France hebben ingetekend. Die unieke samenwerking hebben we vooral te danken aan Canelle Orange. De bloemenzaak, die hier in Komen-Waasten werd opgestart, opende recent een tweede vestiging in Comines. Ze vond het jammer dat de klanten daar niet konden deelnemen aan de actie, terwijl het dezelfde winkel was. Zo is de bal aan het rollen gegaan en nam het gemeentebestuur van Comines contact met ons op. Het wordt aan beide kanten van de grens erg gesmaakt want we hoorden nu al dat verschillende Belgen hun aankopen in Frankrijk deden, enkel en alleen om die stempels te kunnen verzamelen.”