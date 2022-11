Franky Tourlamain hangt na 57 jaar zijn schaar aan de haak: “Met Lieve genieten op Tenerife”

Kapsalon en pruikenhuis Tourlamain in de Langestraat ontvangt op 31 december voor de laatste keer klanten. “Ik ben 71, en dus al lang pensioengerechtigd. Toch zal het afscheid me pijn doen”, zegt Franky, die op zijn vijftiende begon mee te werken in het salon van zijn vader op dezelfde locatie.

Voor het eerst sinds eind de jaren veertig is er binnenkort geen Tourlamain meer actief als kapper in de Langestraat. Kapper én vermaard pruikenmaker Franky Tourlamain houdt het op 31 december immers voor gezien. “Mijn vader was ook al kapper en startte in 1949 met een salon in het pand in de Langestraat, waar nu café Optimist gevestigd is. Begin de jaren zestig, toen ik 11 jaar oud was, zijn we dan verhuisd naar het huidige salon met woning in de Langestraat 48.”

“Het was direct al duidelijk dat ik zelf ook kapper zou worden. Ik had er interesse in en durf zeggen dat ik er ook wel aanleg voor had. Als ‘jong gastje’ vatte ik de kappersopleiding in Ter Groene Poorte aan. Toen ik nog maar 14 jaar en 9 maanden oud was – ik weet het nog heel precies – begon ik al mee te werken in het ouderlijke salon. Ook mijn moeder en mijn zus werkten trouwens mee”, vertelt Franky Tourlamain.

Buitenland

“Mijn vader is jammer genoeg vroeg gestorven, aan longkanker. Hij is amper 55 jaar oud geworden en heeft dus nooit van zijn pensioen kunnen genieten.” In het fraaie salon, met kapstoelen die nog dateren uit de jaren ‘60 en ‘70, ontving Franky generaties Bruggelingen maar ook veel klanten uit de wijde omgeving.

“Het werk en het klantencontact ga ik enorm missen”

“Ik verzorgde en knipte de kapsels van zowel dames als heren en gooide ook wel hoge ogen bij de Haute Coiffure evenementen. Ik was jarenlang voorzitter van de Haute Coiffure Europeène. In die hoedanigheid moest ik vaak naar het buitenland om demonstraties te geven en organiseren; in heel wat hotels en zelfs eens in het casino van Palermo”, vertelt Franky, die al meer dan dertig jaar samen is met de voormalige café-uitbaatster Lieve Benoot.

Pruikenmaker

“Ik was en ben nog altijd gekend als pruikenmaker; zowel voor dames als heren. Er worden nog altijd meer pruiken gedragen dan wordt aangenomen”, aldus Franky. Maar de tijd van afscheid is dus gekomen. Het ruime pand met salon en woning in de Langestraat is intussen verkocht aan een koppel die er een winkel voor handgemaakte luxehandtassen zal opstarten.

“In januari moeten we hier weg zijn. We zullen een tijdje een appartement huren aan de Houtkaai, maar de bedoeling is om op ons geliefde Tenerife van onze oude dag te gaan genieten. Ik zal het werk en het contact met de klanten toch wel missen. Het afscheid zal me zeker pijn doen.”