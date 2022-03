Franky (60) laat na 20 jaar zijn groenten- en fruitronde over aan Marc (56)

Franky Ghesquiere (60) is onlangs met pensioen gegaan en vond tot zijn grote tevredenheid in Marc Peel (56) een enthousiaste overnemer voor zijn groenten- en fruitronde.

Franky en zijn echtgenote Inge Vandewyngaerde (58), die af en toe eens meereed, maakten gedurende 20 jaar deel uit van het Ichtegemse straatbeeld. Daar komt nu een einde aan. De groenten- en fruitronde wordt overgelaten. De winkelwagen, die aan vervanging toe is, wordt vervangen door een nieuwer exemplaar.

“Ik stond gedurende 20 jaar op bepaalde dagen zeer vroeg op, om naar de vroegmarkt in Roeselare te rijden”, vertelt Franky. “Daar kocht ik de producten op die ik nodig had. Doorheen de jaren wist ik zo onderhand wel wat populair was bij mijn klanten en in welk seizoen. Ik keek er zorgvuldig op toe dat wat ik kocht ook goed genoeg was. Zo gebeurde het vaak dat we meerdere sinaasappels of appels in twee sneden om te zien of ze wel genoeg smaak hadden. Dat was ook zo voor pruimen en de nectarines bijvoorbeeld. Waren ze nog te hard of hadden ze te weinig smaak, dan kocht ik ze niet. De mobiele ronde die ik uitbouwde, had toch wel wat voordelen voor de klanten. In de eerste plaats moesten ze hun huis niet uit. Ik stemde mijn uren af op de momenten wanneer de meeste gezinnen thuis waren van hun werk.”

“Dat dit belangrijk bleek, werd wel aangetoond tijdens de voorbije lockdown. Het zal niemand verbazen dat mijn omzet flink steeg. Het menselijk contact verminderde in die periode helaas wel. Ik moest dikwijls de koopwaar aan de deur afzetten en de betaling gebeurde steeds vaker met een overschrijving. Voor de prijs moesten de mensen het zeker ook al niet laten. Omdat ik rechtstreeks van de vroegmarkt aan de consument kon leveren, schakel je een aantal tussenpersonen uit, wat maakt dat mijn prijzen zeker konden concurreren met die van bijvoorbeeld grootwarenhuizen. Een laatste voordeel, naast de al eerder vernoemde kwaliteit, is het menselijk contact. We leverden nu aan mensen die we nog gekend hebben als kind. We merkten dat er heel wat eenzame mensen zijn die nood hebben aan een babbel en dan ook uitkeken naar de komst van de groentekar.”

Nu is de tijd rijp om de riem eraf te halen, vindt Franky. “Ik ben blij dat Marc Peel, de dag zelf nog, reageerde op het bericht dat ik op Facebook plaatste. Zo heb ik toch niet het gevoel dat ik mijn klanten in de steek laat.”

“Tot voor kort was ik chauffeur en deed ik internationaal transport van groenten en fruit”, zegt Marc Peel, die van Vladslo is. “De laatste tijd voelde ik mij niet goed meer in mijn vel, en zocht ik na 36 jaar een andere job. Dat heb ik met deze huis-aan-huisverkoop gevonden. Ik heb nu twee weken meegereden met Franky en heb de knepen van het vak proberen op te pikken. Ik heb ook kennis kunnen maken met al zijn klanten. Ik zou de huis-aan-huisverkoop ook willen uitbreiden naar Vladslo en omstreken. Naast de huis-aan-huisverkoop denk ik er ook aan om op bepaalde dagen op vaste plaatsen te gaan staan. Ik heb ook een andere winkelwagen gekocht. Die heeft frigo’s en dat laat me toe om het aanbod wat uit te breiden met zuivelproducten zoals melk, boter en eieren.” (RI)