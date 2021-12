Frankie uit Westende verkoopt snoep, cadeautjes en sinds kort ook… sleutels

Frankie Van Troostenberghe baat al jaren zijn eigen zaak Frankie’s uit langs de Koning Ridderdijk 44 in Westende. Hij verkoopt er snoep en cadeautjes van allerlei slag. Een van zijn speerpunten is ook al jaren Pokémon. Sinds kort heeft hij er een verrassende activiteit bij: sleutels maken.

Niets liet vermoeden dat Frankie Van Troostenberghe ooit sleutelmaker zo worden, maar het lot besliste er anders over. Zijn zus Damienne kondigde in juni vorig jaar aan dat ze omwille van haar pensioengerechtigde leeftijd haar zaak in Middelkerke, De Tatsevoet, na 38 jaar zou stopzetten. Zij herstelde niet enkel schoenen, maar was ook gekend omwille van haar sleutelmakerij. Tijdens de uitverkoop in januari werd haar zaak geteisterd door een brand. Op die manier kwam een vroegtijdig einde aan De Tatsevoet.

“Ik ben toen op het idee gekomen om haar sleutelmakerij verder te zetten, maar dan wel in mijn eigen zaak. Sleutels zijn er immers altijd nodig en in Westende is er geen enkele zaak waar je hiervoor terecht kunt. Ik ging enkele weken in de leer bij Damienne. Ik moet wel toegeven dat het geen makkelijke lerares was want zij is een echte perfectionist”, lacht Frankie.

Nieuwe machine

Sleutels maken mag dan wel eenvoudig lijken, je hebt er een hele voorraad van nodig. “Ieder merk heeft zijn eigen profiel. Op sommige sleutels is een referentie terug te vinden, op andere is dat niet het geval en dan vraag het wel wat zoekwerk. De mensen komen hier met allerlei sleutels: van huissleutels, over sleutels van strandcabines of brievenbussen of oude autosleutels. Het gebeurt wel eens dat ik bel naar mijn zus voor wat uitleg of info, maar het lukt me al heel goed”, geeft Frankie mee. Hij heeft nu ook een nieuwe machine gekocht en heeft zo’n 5.000 verschillende sleutels in voorraad.

Clubje starten

Sleutels maken is niet het enige dat Frankie doet, hij heeft ook nog zijn winkel waar hij van alles verkoopt, gaande van snoep of drankjes tot sleutelhangers, horloges, kaarten en geschenken of souvenirs. Een van de meest florerende zaken zijn de Pokémonkaarten. “Pokémon bestaat 25 jaar en in ons land 21 jaar. Indertijd was dit een rage, daarna is de Pokémonstorm wat gaan liggen, maar nu is het weer een echte hype.”

Veel grootouders komen met hun kleinkinderen Pokémonkaarten halen. Niettegenstaande het redelijk duur is, verkopen ze als zoete broodjes. “Voor een pakje van tien kaarten betaal je 6 euro. De kaarten zijn moeilijk te verkrijgen en eens besteld kun je moeilijk bijbestellingen plaatsen. Ik heb nu al besteld voor februari 2022”, klinkt het.

“Pas op, het zijn niet enkel kinderen die Pokémon verzamelen, ook veel volwassenen zijn er mee bezig. De kaarten worden gebruikt om mee te spelen, maar ook gewoon om ze als verzameling bij te houden. Naargelang de vraag en het aanbod kan een goeie kaart 200 euro opbrengen”, legt Frankie uit.

Na coronatijd wil hij opnieuw de draad opnemen om een Pokémonclubje op te starten en regelmatig samen te komen om te spelen. Naast de kaarten verkoopt Frankie in zijn zaak ook Pokémonfiguurtjes en ook deze zijn in trek.

