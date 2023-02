Frank rouwt nog om zijn vrouw, maar heropent vrijdag toch slagerij: “Op vraag van klanten en personeel”

De ambachtelijke slagerij ’t Beenhouwerietje langs de Spanjestraat in Roeselare heropent vrijdag de deuren. Zaakvoerder Frank Goossens sloot 4,5 maanden de deuren door grote wegenwerken voor de deur. “Na het overlijden van mijn vrouw eind 2021 ben ik mijn rechterhand kwijt, maar het personeel en de klanten overtuigden me toch om verder te doen.”

Slager Frank Goossens (59) kende een ontzettend zwaar anderhalf jaar. Eind 2021 verloor zijn vrouw Ria Bosch (58), met wie hij al jarenlang de slagerij langs de Spanjestraat runde, een zes jaar durende strijd tegen een slepende ziekte. Daarnaast zorgen wegenwerken in de Spanjestraat er voor dat de slagerij minder vlot bereikbaar is.

Op 1 oktober 2022 besloot Frank de deuren van zijn zaak te sluiten omdat het voor klanten quasi onbegonnen werk was om de winkel op een veilige manier te bereiken. “Het was een echte modderpoel voor ons deur. Ik heb geen traan gelaten voor die wegenwerken in de Spanjestraat, maar dat ik mijn vrouw, mijn rechterhand, kwijt ben doet ontzettend veel pijn.”

Waardering en steun

Frank overwoog om na haar overlijden ander werk te zoeken, maar zowel de klanten als vaste medewerkster Sabine Ghesquiere wisten hem te overtuigen om zijn in Krottegem gekende zaak verder te zetten. “Het is de waardering van de klanten en de steun van Sabine die me voortduwen. Al zal het straks ook niet gemakkelijk blijven na de werkdagen. Dan zit ik opnieuw alleen in de zetel.”

Toch telt slager Frank reikhalzend uit naar vrijdag, de dag waarop de slagerij terug open gaat. “De werken zijn nog niet helemaal ten einde, maar gaan wel hun laatste fase in. De slagerij is inmiddels al terug bereikbaar en ook parkeren vlakbij is terug gemakkelijker. Ik had nog tot midden maart recht op een hinder- en sluitingspremie, maar ik wil niet meer langer wachten.”

30-jarig bestaan

Momenteel brengen Frank en Sabine alles in gereedheid om vrijdag terug klanten te ontvangen en te bedienen. Op 1 maart, de dag dat ’t Beenhouwerietje exact dertig jaar bestaat, zal de winkel dus open zijn. “Hoe lang ik nog verder zal doen, weet ik niet. Door hetgeen er gebeurd is met mijn vrouw besef ik dat je niet kan voorspellen wat de toekomst brengt. Ik bekijk nu alles veel meer dag per dag.”