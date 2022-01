Fran en Jordy openen ‘De Bakkerie’ op Wildenburg

Fran Maene (22) en Jordy Noppe (24) openen tijdens het weekend van 8 en 9 januari hun gloednieuwe bakkerij in Wingene. Het jonge koppel straalt enthousiasme uit en gaat er volledig voor. Hun nieuwe zaak kan men vinden langs de Beernemsteenweg 125.

“Ik ben afkomstig van Wingene en Jordy van Meulebeke”, vertelt Fran. “ Wij zijn zes jaar een koppel en al die tijd woonden wij in het centrum van Wingene. Op die manier weten wij maar al te goed wat de nood is in de gemeente en hoe alles hier reilt en zeilt. We liepen samen school in Ter Groene Poorte in Brugge. Jordy volgde de bakkersopleiding en ik koos voor de slagersopleiding.”

“Samen hadden wij één grote droom met dezelfde doelstelling: een eigen bakkerij opstarten met de verkoop van vers beleg. Toen wij het pand te koop zagen staan, hebben we meteen onze kans gegrepen. Het pand deed vroeger dienst als groenten- en fruitwinkel en de basisbenodigdheden om voeding te verkopen, zijn aanwezig. Daarnaast is de ligging uitstekend met een mooie winkelruimte, een ruim atelier en een ruime parking.”

Huisbereid beleg

Jordy pikt in: “In de gemeente Wingene is het aanbod warme bakkers heel beperkt. Je hoort het aan de inwoners dat ze echt nood hebben aan een extra bakkerij. In onze winkel zal je alles kunnen vinden wat je in een standaardbakkerij kan aankopen, maar wij bieden toch iets meer aan. Naast het brood, de koffiekoeken en het gebak zal Fran belegde broodjes klaarmaken met huisbereid beleg. Op die manier kan zij haar kennis ten volle benutten bij de bereidingen”, legt Jordy uit.

“Samen vormen wij een schitterend team en we zien de toekomst dan ook rooskleurig in. Ik denk vaak dat wij als koppel voor elkaar gemaakt zijn. We kozen voor de naam ‘De Bakkerie’. Dit is een typisch West-Vlaamse naam die goed in de mond ligt.”

Openingsweekend

“De Bakkerie zal dan ook voor iedereen toegankelijk zijn. Tijdens het openingsweekend op 8 en 9 januari verwennen wij iedere bezoeker met een zelfgemaakt hapje en een drankje.”

De winkel zal op zondagnamiddag en maandag gesloten zijn. Andere dagen is De Bakkerie open van 6 tot 18 uur. Meer info vind je op hun Facebookpagina.