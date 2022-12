Fotograaf David Samyn droomt luidop met Het Gouden Brood: “Ik bak zo’n 100 broden per week”

David Samyn is gespecialiseerd in het bakken van desembrood. In zijn desembakkerij ‘Het Gouden Brood’ bakt hij wekelijks een 100-tal broden. Desembrood zit duidelijk in de lift. “Het brood van natuurlijk desem is een gefermenteerd brood, makkelijker verteerbaar en langer houdbaar.”

David Samyn (49) woont samen met Lies Christiaens (49) in Bellegem. Ze hebben drie kinderen: Bavo (20), August (18) en Sofia (14). David studeerde fotografie aan Sint-Lukas in Brussel. Nu is David al zo’n 13 jaar zelfstandig fotograaf voor reclamebureaus en bedrijven in België.

Voor de start van het desemverhaal keren we acht jaar terug in de tijd. Toen had David Samyn vaak last van een opgeblazen maaggevoel, in het bijzonder na het eten van brood. David lust graag brood en zat hierdoor met een probleem. “In mijn zoektocht naar een oplossing voor mijn klachten kwam ik bij desembrood terecht”, vertelt hij. “Door het eten van desembrood verminderden mijn buikklachten snel. Daardoor ging ik me meer verdiepen in gefermenteerd voedsel, specifiek in zuurdesembrood”, aldus David. “Zuurdesem smaakt beter dan gewoon brood en het bewaart langer. Zuurdesem helpt je maag, je darmen moeten veel minder werken.”

Start broodexperiment

David Samyn startte in 2014 met zijn broodexperiment. Hij volgde een opleiding aan The School of Artisan Food van Nottinghamshire en bij Vanessa Kimbell, de moeder van de zuurdesem. David trok in 2020 naar La Boulangerie Savoyarde, Frankrijk, waar desemlegende Chad Robertson er de stiel leerde. Hij kreeg er een part desemstarter, de basis om het desembroodproces te starten, van een halve eeuw oud. Hoe ouder het moederdeeg, hoe smaakvoller het brood. Desemstarter maak je met bloem en water. David mengt en hervoedt dagelijks zijn kiemdesem. Dit is de basis van Het Gouden Brood. Een gewone bakker gebruikt gist.

Het Gouden Brood is een langzame manier van rijzen met respect voor het metier, het ambacht en de natuur. “Alles wordt hier ovenvers op steen gebakken met vier ingrediënten: meel, water, zout en een zee van tijd. Het brood rijst minimaal 24 uur, waardoor het een intense smaak krijgt en makkelijker verteerbaar wordt.” De grootste kwaliteit van desem is tijd geven. “Je hebt tijd nodig om zuurdesem te leren kennen. Men mag niet direct resultaten verwachten. Je moet vooral experimenteren. Ik experimenteer nog elke week. Eens minder water, een aanpassing van het graan… Ik werk met steengemalen graan. Daar zitten de vitaminen en oliën nog in.”

“Mijn geheim? Meel, water, zout en een zee van tijd”

David probeert de cirkel der belemmeringen te doorbreken. “Ik zou graag mijn schuur ombouwen tot bakkersruimte en een grotere oven aanschaffen om de productie op te drijven. Wekelijks bak ik een 100-tal broden. Om winst te maken moet ik zeker het dubbele verkopen. Nu zit ik op de limiet van wat ik aankan. Ik wil en kan meer, maar daarvoor moet ik knopen doorhakken. Je hebt het financiële aspect en de werkdruk.” David heeft twee en een halve dag nodig voor zijn huidige productie. “Het is moeilijk om dit dagelijks te doen met mijn huidige job als fotograaf. Fotografie doe ik te graag om op te geven. Voor meer capaciteit moet ik investeren. Nu is het de passie die overleeft. De passie voor deze pure ambacht is te groot, het maakt me gelukkig. Ik zit op een kantelmoment.”

Het Gouden Brood heeft vijf soorten brood: Bellegique rustique is traditioneelwit broodmet een luchtige kruim. Bellegique bruin is een stevigbruin boerenbrood. Speltbrood is een gemakkelijk verteerbaar brood. Rozijnenbrood, een knapperigbroodmet drie graansoorten. Chocolabrood is zoet, met chocoladebolletjes. “Ik heb nog broden in de pipeline, zoals zuurdesemstokbrood. Onlangs maakte ik Omerbrood op basis van Omer. Dit was een gelegenheidsdesembrood. Het komt misschien op de markt.”

Ultieme bakkersdroom

“Ik droom ervan om het kleinste huisje van Kortrijk om te toveren tot een kleine bakkerij waar het komen een belevenis is van gezelligheid en ambacht. Ja, ik streef naar het bieden van wat ik graag zelf heb. Het zijn allemaal dromen.” Wie weet zien ze ooit het daglicht. David zijn broodverhaal zit alvast in een stroomversnelling.

Het brood van David is te koop bij:

– The Local Barn, Doornikserijksweg 209, Bellegem. Elke vrijdag van 10.30 uur tot 18 uur kunnen jullie het vers gebakken zuurdesembrood op bestelling afhalen in The Local Barn.

– Boekenhuis Theoria, Casinoplein, Kortrijk. Elke donderdag is er losse verkoop.

– Courgette, Sint-Jansplein 14, Kortrijk. Elke donderdag van 11 tot 18 uur is er losse verkoop.

– Odelie, Vagevuurstraat 1, Marke. Elke vrijdag van 10 tot 18 uur is er losse verkoop.

– Bakkerij Debuf, Moeskroenstraat 477, Rekkem. Elke vrijdag van 10.30 uur tot 18 uur is er losse verkoop.

(Carlo Herpoel)