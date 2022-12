Foodbart zoekt 30 krachten voor Kortrijkse vestiging

Foodbart uit Deinze opent op 1 maart haar tweede vestiging en dit in Kortrijk. Al vijf jaar werken Bart Vandekerkhove (34) en zijn team in Deinze aan een duurzaam en lokaal concept van een burger- en saladbar.

Tijdens de coronaperiode wou Bart mensen op een veilige en aangename manier samenbrengen en laten genieten van een heerlijke maaltijd. “Zo ontstond ons innovatief concept ‘Leie picknick’. Het kende echter zo’n succes dat het een blijver werd. Met het ‘ready to go’ picknickpakket heb je alles wat er nodig is voor een geslaagde picknick.”

Leiestreek

Aangezien Kortrijk ook deel uitmaakt van de Leiestreek zal Foodbart ook hier het concept uitrollen. Voor de nieuwe horecazaak zoekt Bart nog een 30-tal medewerkers. Twee store managers, keuken- en zaalmedewerkers, chauffeurs, fietskoeriers en tal van jobstudenten en flexijobbers kunnen in de nieuwe vestiging aan de slag. Solliciteren kan op hello@foodbart.be.

“Wij zijn vaste krachten bij Foodbart en kunnen alleen maar beamen dat het een heel leuk team is om in te werken. Iedereen krijgt de kans om het beste van zichzelf te geven. Zo was Meral bijvoorbeeld eerst poetshulp, maar nu staat ze als kok in de keuken en maakt ze heerlijke gerechten”, zeggen Nathalie en Ranata.

Foodbart opent op 1 maart de deuren in de Oudenaardsesteenweg 136 en zal 7 op 7 open zijn van 11 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur, ook op feestdagen. Foodbart heeft op jaarbasis vier sluitingsdagen: 24, 25 en 31 december en 1 januari.

(MD)