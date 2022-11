Florist Tommy Debal uit Moorslede geeft zijn leven totaal nieuwe wending

De 42-jarige Tommy Debal uit Moorslede gaf zijn leven een opvallende nieuwe wending. Nadat hij jarenlang als accountmanager aan de slag was, besloot Tommy het over een andere boeg te gooien. Inmiddels is hij fulltime als florist aan de slag. “Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn beslissing.”

“Ik was aan de slag als accountmanager en had een goede job. Ik reisde voor mijn werk soms naar het buitenland, maar zocht wat meer vrijheid en rust.” Die vrijheid en rust vond Tommy tijdens de coronacrisis. “Ik begon wat te experimenteren met bloemen en merkte al gauw dat ik er mijn creativiteit in kwijt kon.”

Tommy besloot om een opleiding florist te volgen. Van die vijftien cursisten die aan de opleiding startten haalden slechte enkelen hun diploma, waaronder Tommy. “Ondertussen had ik ook de beslissing genomen om mijn werk als accountmanager wat af te bouwen en een dag in de week ook als florist te werken.” Tommy nam daarnaast al deel aan de bekende bloemententoonstelling Fleuramour waar hij veel lof oogste.

Geen fysieke winkel

Zijn creaties als florist gaven Tommy zo’n voldoening dat hij inmiddels stopte als accountmanager en zich volledig op de bloemen gooit. Een fysieke winkel heeft hij niet, maar met www.rebelflowers.be startte hij een eigen webshop op. “De keuze om geen vaste winkel uit te baten, is bewust. Ik wil graag mijn vrijheid behouden. Zonder winkel kan ik sneller schakelen wanneer nodig.”

De naam Rebelflower is een soort ode aan een medestudente die Tommy tijdens zijn opleiding al lachend een echte rebel noemde. “Ik ben iemand die graag naast de lijn loopt. Ik heb jaren binnen de lijntjes gekleurd, maar binnen mijn nieuwe job doe ik nu graag mijn eigen zin. Zo gebruik ik bij mijn creaties ook vaak bloemen die minder gekend zijn. Ik probeer me te onderscheiden van andere bloemisten, al is het soms met een creatie met een hoek af.”

Inmiddels kreeg Tommy ook reeds heel veel lovende commentaren van klanten op zijn nieuw werk. “Ik kreeg ook de vraag of ik eens een workshop wou organiseren.”

Valentijn of Pasen

Tommy stemde in. Op woensdag 14 december en donderdag 15 december geeft hij uitleg over zijn passie in het dienstencentrum Patria in Moorslede. “Het is niet de bedoeling dat ik dat maandelijks doe, maar mogelijks organiseer ik in de toekomst nog eens iets dergelijks rond bijvoorbeeld de periode van Valentijn of Pasen.” Wat de ruimere toekomst brengt, is zelfs voor hem nu koffiedik kijken. “Ik ben me nu gewoon enorm aan het amuseren. Komt er een moment dat ik mijn werk als florist niet meer graag doe, dan kies ik voor iets anders.”

Meer informatie omtrent de workshops is verkrijgbaar viainfo@rebelflowers.be.